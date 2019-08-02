Карты «Мир» получат отечественный чип для бесконтактных платежей

Москва, 2 августа. Платежные карты «Мир» будут оснащены российским чипом, который позволит осуществлять бесконтактные платежи. Об этом сообщает пресс-служба платежной системы «Мир».

Чип для бесконтактных платежей был разработан НИИ Молекулярной электроники в Зеленограде и компанией «Микрон», которая входит в структуру АФК «Система» и «Ростеха». Российский чип прошел сертификацию и соответствует всем международным стандартам.

«В картах «Мир» используются все современные технологии, обеспечивающие безопасность платежных операций. Платежная система сотрудничает практически со всеми ведущими производителями чипов», — сообщили в пресс-службе.

Национальная платежная система «Мир» была создана в 2014 году. Оператором платежной системы «Мир» является «Национальная система платежных карт», которая принадлежит Центральному банку России, передает РИА Новости.