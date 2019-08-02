Россия заявила о необходимости стабилизации отношений с США после разрыва ДРСМД

Москва, 2 августа. России и США необходимо стабилизировать отношения на фоне разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу заявили в министерстве иностранных дел России.

«Прекращение действия Договора о РСМД в результате выхода из него Вашингтона требует безотлагательных мер по стабилизации ситуации и сохранению должного уровня предсказуемости в отношениях России и США», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Москва уже сделала со своей стороны первый шаг, когда ввела односторонний мораторий, отказавшись развертывать наземные ракеты в тех регионах, где не будет американских ракет.

Российские дипломаты также обратили внимание на то, что Вашингтон многие годы игнорировал российские замечания по нарушениям ДРСМД со стороны США.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор. В МИД РФ сообщили, что развал договора произошел по инициативе Америки, передает RT.

Примечательно, что Россия предложила НАТО мораторий по ракетам, однако Североатлантический альянс, который еще недавно выступал за контроль над вооружением, наотрез отказался обсуждать данную инициативу.