Встреча в Нур-Султане ускорила формирование конституционного комитета Сирии

Участники очередной встречи в формате Астанинского процесса согласовали состав конституционного комитета Сирии. Об этом по итогам прошедшей встречи в казахском Нур-Султане заявил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаша Серикулы.

Согласование состава комитета совпало с решением о введении прекращения огня на границах Идлибской зоны деэскалации — соглашение поддержала большая часть представителей сирийской оппозиции на встрече в Нур-Султане.

По словам Серикулы, окончательный состав списка от оппозиции вызывал противоречия, однако в итоге был согласован. Не исключено, что в ходе предстоящего трехстороннего саммита стран-гарантов Астанинского процесса — России, Турции и Ирана — может быть объявлено о полном завершении процесса формирования конституционного комитета. Саммит должен состояться в сентябре.

На первый месяц осени намечена также предварительная дата первого заседания конституционного комитета, как сообщил РИА Новости неназванный источник в одной из делегаций. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев не стал ни подтверждать, ни опровергать этих оценок: «Мы надеемся на это».

Стоит отметить, что начала работы конституционного комитета и Сирия, и международное сообщество ждут с января 2019 года — тогда казалось, что после завершения разгрома террористов из группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) переход к политическому процессу очень близок. Однако позитивные сдвиги в процессе формирования конституционного комитета происходили очень медленно — и не в последнюю очередь из-за ожесточенного сопротивления Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, которые не давали согласовать окончательный список комитета.

Список комитета из 150 человек — по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества — которому предстоит определить будущее Сирии, до сих пор не оглашен. Больше всего проблем было со списком представителей от гражданского общества — лишь в июле России удалось согласовать в ООН формулу «4+2», в рамках которой представители ООН получили право выбрать две свои кандидатуры на спорные места. Вчера, как утверждает «Коммерсант», споры шли из-за одного имени, на котором настаивает Дамаск. Нынешние же заявления МИД Казахстана позволяют надеяться, что к сентябрю состав комитета определится окончательно. Москва также поддержала согласие Дамаска на формулу «4+2».

Вполне возможно, что именно ради этого спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, который из-за травмы пропустил раунд встреч в Нур-Султане, посетит Дамаск. Старший помощник министра иностранных дел Ирана Али Аскар Хаджи отметил, что «сирийское правительство очень хорошо взаимодействовало с Педерсеном».

Возможно, спустя восемь месяцев появился шанс, что комитет сможет начать работу над созданием новой конституции Сирии.

Однако на данный момент мы видим лишь «полудоговоренности», и нет никаких документов, которые регламентировали бы работу конституционной комиссии, считает руководитель информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В беседе с Федеральным агентством новостей он поделился сомнениями относительно планов скорого запуска работы комитета.

Прежде всего, отметил собеседник ФАН, не вполне ясно соотношение сторон в конституционном комитете — трудно поверить, что Соединенные Штаты допустили его формирования без привлечения лояльных деятелей оппозиции и курдских политиков.

«Непонятно, например, — будут ли в комитете какие-то курдские силы, и это странная ситуация — если курдских представителей не будет, то это будет означать, что они оказались политически отрезаны, и так или иначе анклав в Рожаве будут давить экономически или военным путем», — отметил Рожин.

Вооруженные формирования коалиции курдских группировок «Демократические силы Сирии» (SDF) является основным союзником США в Сирии. Изначально посулив курдам автономное государство и накачав оружием, Вашингтон впоследствии дал понять, что собирается сам решать судьбу сирийских курдов, наложив запрет на сепаратные переговоры с Дамаском.

«Если курдские представители там присутствуют, то надо понять — каких сил, с территории, подконтрольной САА, или какие-то представители, связанные с SDF, а соответственно, с США и РПК», — указал Борис Рожин, подчеркнув, что от состава комитета будет непосредственно зависеть будущее Сирии (и сирийских курдов, которые из-за США оказались исключены из конституционного процесса).

Доступная на данный момент информация — слишком неполная и не позволяет разумно оценить состав комитета и перспективы его работы, подчеркнул военный эксперт.

«Когда состав и расклад по представителям от президента САР Башара Асада и от оппозиции станет известен, уже можно будет сказать, кто выиграл от этих переговоров в долгосрочной перспективе, и кто на какие взаимные уступки пошел. Понятно, что там будут те или иные уступки, на которых настаивают главные внешние игроки — Россия, Иран, Турция. Американцы там [в конституционной комиссии] по-прежнему не участвуют. Соответственно, пролоббировать участие SDF будет тяжело именно в силу позиции Турции», — подытожил Борис Рожин.

Положение курдов на севере Сирии сейчас как никогда шаткое — в случае если США не удастся вновь блокировать начало работы конституционного комитета, курдский народ может потерять надежду хоть на какого-то вида автономию в составе Сирии. Ранее Дамаск отверг эти требования курдов, однако политическая работа в составе конституционного комитета могла стать для них шансом изменить ситуацию. В случае если курды лишатся американской поддержки и не смогут ухватить шанс на политическое будущее в Сирии, SDF рискуют тут же оказаться под ударом турецких войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.