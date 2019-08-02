МИД РФ назвал серьезной ошибкой выход США из ДРСМД

Москва, 2 августа. В министерстве иностранных дел России назвали серьезной ошибкой решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По мнению российских дипломатов, выходом из ДРСМД США хотели избавиться от ограничений, на которые пошли в 1987 году.

«В Вашингтоне совершили серьезнейшую ошибку, — констатировали в МИД РФ. — Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершенных Россией нарушений ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг Договора практически непреодолимый кризис».

Дипломаты напомнили, как на протяжении многих лет США игнорировали озабоченности российской стороны.

«Между тем, уже одно размещение на военных базах США в Европе пусковых установок «Мк-41», способных запускать крылатые ракеты средней дальности, – грубейшее нарушение договора», — заметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

После решения Вашингтона в одностороннем порядке выйти из ДРСМД Москва предлагала обсудить сложившуюся проблему и найти ее решение на взаимовыгодных условиях.

«Вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий американская сторона выдвинула России заведомо неприемлемые ультимативные требования», — констатировали в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что такое поведение США наблюдается не в первый раз, напомнив, как Белый дом принял решение «о сломе Договора по ПРО». В Москве призвали США отказаться от создаваемых ими ракет указанных классов.

«Мы уже ввели односторонний мораторий и не будем развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если у нас такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД», — констатировали дипломаты.

В противном случае, напомнили в МИД РФ, вся ответственность за рост напряженности в мире ляжет на США. В Москве отметили, что Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США.

2 августа в МИД РФ сообщили о прекращении действия ДРСМД по инициативе США.