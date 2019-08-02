Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Малькевич рассказал подробности освобождения задержанных в Ливии российских моряков

155
0 Оставить комментарий

Малькевич рассказал подробности освобождения задержанных в Ливии российских моряков

Москва, 2 августа. Дипломаты занимаются вопросом транспортировки российских моряков, задержанных летом 2016 года у ливийского побережья, сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Ранее Малькевич сообщил, что, по словам одного из работающих в Европе африканских дипломатов, официальный Триполи отпустил двух россиян, задержанных ливийскими властями три года назад. Речь идет о капитане и старпоме танкера «Теметерон» Владимире Текучеве и Сергее Самойлове.

«Стало известно, что сейчас готовится транспортировка моряков на родину. Этим вопросом уже занимается МИД», — написал член ОП РФ в Telegram-канале.

По словам Малькевича, Текучев — из Севастополя, а Самойлов — из Керчи.

Напомним, танкер «Теметерон» задержали в конце июня 2016 года в нескольких милях от ливийского побережья. Осенью прошлого года моряков признали виновными в якобы контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров