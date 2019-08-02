Малькевич рассказал подробности освобождения задержанных в Ливии российских моряков

Москва, 2 августа. Дипломаты занимаются вопросом транспортировки российских моряков, задержанных летом 2016 года у ливийского побережья, сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Ранее Малькевич сообщил, что, по словам одного из работающих в Европе африканских дипломатов, официальный Триполи отпустил двух россиян, задержанных ливийскими властями три года назад. Речь идет о капитане и старпоме танкера «Теметерон» Владимире Текучеве и Сергее Самойлове.

«Стало известно, что сейчас готовится транспортировка моряков на родину. Этим вопросом уже занимается МИД», — написал член ОП РФ в Telegram-канале.

По словам Малькевича, Текучев — из Севастополя, а Самойлов — из Керчи.

Напомним, танкер «Теметерон» задержали в конце июня 2016 года в нескольких милях от ливийского побережья. Осенью прошлого года моряков признали виновными в якобы контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.