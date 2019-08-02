Система камер отследит всех участников несогласованного митинга в Москве

Москва, 2 августа. Система камер видеонаблюдения в Москве впервые будет использована в полную силу в районе проведения незаконного митинга в субботу.

Как сообщил telegram-канал «Товарищ майор» со ссылкой на инсайдера, в районе проведения незаконной акции настолько много камер, что они позволят установить личность каждого участника митинга. Более того, система позволит отследить путь каждого участника от дома до места проведения несогласованной акции. Установить личность позволит нейросеть, распознающая черты лица.

Либертарианская партия России объявила о планах провести 3 августа несанкционированный митинг. Мэрия Москвы не согласовала проведение акции на Лубянке, поскольку этот район является важным транспортным узлом и его перекрытие создаст неудобства для тысяч москвичей.

Власти столицы пошли на уступки и согласовали законный митинг на проспекте Сахарова, однако организаторов не устроила предложенная властями площадка и они решили проводить незаконную акцию в центре города, подвергая опасности жизнь горожан. Очевидно, что комфорт и безопасность соотечественников абсолютно не заботят организаторов митинга, они намерены специально устраивать стычки с полицией и устраивать провокации, чтобы выдать нужную «картинку» в западных СМИ.

Правоохранительные органы дважды направили письменное предупреждение организаторам незаконной акции, подчеркнув, что полиция будет оперативно реагировать на нарушения и принимать меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Подобная незаконная акция уже прошла в прошлую субботу, 27 июля. В ходе прошлой незаконной акции были задержаны более 1,2 тысячи человек. При этом сотрудники полиции продемонстрировали слаженную работу: правоохранители оперативно выделяли из толпы провокаторов и задерживали их.

Корреспондент Федерального агентства новостей передавал с места событий, что полицейские несколько раз напомнили участникам о незаконности акции и попросили их разойтись. В ответ провокаторы распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Правоохранители вынуждены были надеть противогазы из-за распыленного газа. Кроме того, провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.