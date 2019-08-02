ФНС создаст в Сети единую базу с данными россиян

Москва, 2 августа. На рассмотрение в Госдуму РФ внесен законопроект о создании в Сети единой базы с официальными данными россиян.

За создание ресурса будет отвечать Федеральная налоговая служба (ФНС), которая ранее занималась разработкой электронной системы ЗАГСов. В новой базе можно будет найти ФИО гражданина России, дату и место его рождения, информацию об удостоверениях личности, а также ИНН, СНИЛС, свидетельстве о регистрации ИП и другие социально важные данные.

Как уточнили авторы законопроекта, исключение составит информация о находящихся под государственной защитой людях. По их словам, для таких документов будет создан специальный раздел.

Уточняется, что создание базы необходимо для перехода страны на работу только с цифровыми источниками данных. Разработчики законопроекта добавляют, что база поможет вывести на новый уровень расчет и начисление НДФЛ для россиян, а также будет содействовать борьбе с мошенничеством в предоставлении льгот и уклонением от уплаты налогов.

Портал поможет обеспечить избирательные права граждан, а также проводить контроль за исполнением воинской обязанности. Вероятно, электронная база официальных данных россиян заработает в январе 2022 года. Переходный период продлится до 2025 года, передает телеканал «360».

Официальный представитель ФНС России Борис Беляков ранее сообщил, что при обновлении электронной системы ЗАГСов технических сбоев в работе учреждений не было. В ведомстве пояснили, что обновление не могло помешать регистрации браков в офлайн-режиме.