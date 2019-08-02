РФ не исключает активизации боевиков при создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Нур-Султан, 2 августа. Незаконные вооруженные формирования из Идлибской зоны деэскалации могут оказать сопротивление при создании демилитаризованной зоны. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

1 августа власти Сирии объявили о начале действия режима перемирия в зоне деэскалации в Идлибе. При этом в Дамаске подчеркнули, что режим прекращения огня будет действовать при соблюдении боевиками условий сочинских соглашений, которые предусматривают отвод тяжелого вооружения на 20 километров от линии соприкосновения сторон.

Лаврентьев выразил надежду, представителям умеренной сирийской оппозиции удастся убрать боевиков из демилитаризованной зоны.

«Эта работа очень сложная, нам, скорее всего, придется столкнуться с ожесточенным сопротивлением со стороны этой части боевиков», — пояснил Лаврентьев.

Он также добавил, что борьба с террористами в Сирии будет продолжена, поэтому представители умеренной оппозиции были проинформированы о том, что не стоит идти на какие-либо договоренности с боевиками из Идлибской зоны деэскалации.

Стоит отметить, что Идлиб остается единственной сирийской провинцией, которую контролируют террористы и боевики незаконных вооруженных бандформирований. В настоящее время, боевики контролируют большую часть зоны деэскалации в Идлибе.