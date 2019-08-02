Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах

Налоговые махинации, рэкет и крышевание жилищно-коммунальных компаний — это лишь маленькая толика того, на чем зарабатывают Геннадий и Дмитрий Гудковы, мнящие себя современными оппозиционерами и политиками. Отдел расследований Федерального агентства новостей выяснил, каким образом два «противника режима» смогли не только подмять под себя большую часть строительного бизнеса в Подмосковье, но и успешно продвигать свои незаконные бизнес-проекты даже в столице.

Гудков решает вопросики

Геннадий Гудков в Москве личность гораздо более известная, чем его сынок Дмитрий. При этом мало кто знает мужчину как политика, зато очень часто именно к нему обращаются за решением вопросов более меркантильных. По словам информированных источников, именно к оппозиционеру идут, чтобы получить разрешение на любые работы в сфере жилищно-коммунальных услуг в Мособласти.

«Он считается этаким «решалой». Хочешь получить подряд на работы по ЖКХ, тебе обязательно нужно разрешение Геннадия Гудкова. Откат — примерно 40% в зависимости от суммы контракта. Не получишь разрешения — готовься к проблемам», — рассказал ФАН информированный источник из администрации Московской области. (Запись разговора есть в распоряжении редакции).

Проблемы могли быть разные. Кому-то просто отказывали, а кому-то сжигали технику или устраивали бойкоты. По заверению источника, силовых методов Гудков нисколько не гнушался. Его бойцы ходили под разными ЧОПами и зачастую были дружны с местной полицией.

«Его можно назвать спрутом, который опутал все Подмосковье своими щупальцами. Деньги в деле огромные — миллиарды, не миллионы. И поэтому он себя сейчас так вольготно чувствует — что бы ни случилось с его политической карьерой, всегда останется семейный бизнес, который у него процветает», — отметил собеседник агентства.

Получается, что из рассчитанной на ремонт домов суммы денег, которая собирается с квартиросъемщиков Московской области, большая часть фактически уходит в карман Гудковых на их прекрасную жизнь и политические амбиции. То, что дома ремонтируются самыми дешевыми материалами и не всегда качественно, Геннадия и Дмитрия мало волнует. Страшная картина? Нереальная? Да нет….

Мама в деле

Мы решили проверить данное утверждение и почти сразу наткнулись на подтверждение. В Москве, на улице Александра Солженицына, в доме 29/18 зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная производственно-коммерческая фирма «Вариант» с историей аж с 1993 года. Уставной капитал — 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Главным учредителем с долей в уставном капитале в 75% числится Гудкова Мария Петровна — мать юного оппозиционера Дмитрия. Она же директор компании «Рошан», стопроцентно принадлежащей Геннадию Гудкову и имеющей 25 оставшихся процентов «Варианта». Кстати, на женщину зарегистрированы и еще 43 различные фирмы, о которых мы вспомним немного позже.

А вот что стало сразу интересно — это то, что компания «Вариант» неоднократно выигрывала один и тот же госконтракт по аренде помещения для Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московской области «Воскресенский региональный учебный центр». Суммы за каждый из них в полмиллиона рублей.

Теперь следите за руками: одним из главных соучредителей этого центра является Фонд капитального ремонта общего имущества Московской области. И вот он чуть ли не наполовину состоит из друзей Геннадия Гудкова.

Фонд больших откатов

Начнем, пожалуй, с Тесенкова Игоря Вениаминовича, заместителя генерального директора по безопасности Фонда и бывшего сослуживца Гудкова по КГБ и ФСБ. Как утверждают источники, именно через него желающим получить контракты в сфере ЖКХ объясняют, что надо добиться одобрения Геннадия Гудкова. Кроме того, именно через Тесенкова проходит основная часть денег по откатам за полученные контракты и работы. Бывший начальник 9 МРО Управления ФСБ России по Москве и Московской области прекрасно знает всех представителей правоохранительных органов региона и свободно избавляется от любых проблем с законом.

Второй человек из Фонда, который участвует в схеме Гудкова по зарабатыванию денег на откатах, — это заместитель генерального директора Фонда по правовым вопросам Дымнич Мстислав Владимирович. Его роль особо важна — именно он отвечает в организации за официальные отказы компаниям, которые не хотят делиться с Гудковым честно заработанными деньгами. Компании не допускаются к торгам исключительно по формальным признакам. Например, из-за пропущенной запятой или лишних пробелов.

На данный момент Федеральная антимонопольная служба рассматривает уже более 500 отказов, оформленных данным сотрудником. И, скорее всего, безрезультатно. Связи Гудкова позволяют затягивать рассмотрение жалоб до бесконечности.

Кстати, мать Мстислава Татьяна Сергеевна — персона очень специфическая. До 2014 года Дымнич занимала должность замминистра финансов Подмосковья и за это время успела засветиться в ряде скандалов с рейдерским захватом недвижимости в области. Например, местный предприниматель Валерий Чернышов в 2008 году связал себя узами брака с Татьяной. Через 1,5 года супруги развелись. Тем не менее в 2011 году Чернышов подарил Дымнич 50% предприятия. По словам представителей коммерсанта, Дымнич после этого задумала отобрать у бывшего мужа весь бизнес. Сначала территорию предприятия, затем здание лечебно-оздоровительного комплекса и два земельных участка. Коммерсант уверяет: женщина стала распространять о нем слухи, что он украл у нее предприятие и что он мошенник. А в рейдерском захвате бизнеса, по его словам, Дымнич помогал ее взрослый сын от первого брака Иван и сын Мстислав, тогда еще сотрудник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России.

Так что Мстислав имеет отличный опыт по вымогательству денег. Стоит добавить, что он живет не только откатами, но и является учредителем сети частных клиник «Мир звуков», будучи чиновником. Но оппозиционеры этот факт просто игнорируют.

Через них прошли миллиарды

Фонд ЖКХ Московской области существует только четыре года, но принес Гудковым уже миллиарды, как в деньгах, так и в политических дивидендах. И вот тут у предприимчивых оппозиционеров встал серьезный вопрос: а как эти деньги легализовать. Сложную схему придумывать не стали, тем более что ранее у Гудкова-старшего уже была обширная сеть охранных предприятий и других незначительных компаний, от которой он должен был избавиться еще во времена своей политической деятельности в составе «Единой России». Но, видимо, хозяйственник Геннадий расстаться с нажитым добром так и не сумел. И по классической чиновничьей традиции переписал все на номиналов.

Номинал первый — Меликов Владимир Дадашьевич, директор департамента по охране ассоциации «Объединение структур безопасности «Оскордъ», а с середины 2014 года — балансодержатель юридических лиц в сфере охранного бизнеса, ранее принадлежащего Гудкову.

Владимир взялся не из ниоткуда. Геннадию Гудкову он земляк и очень долго работал с ним в паре по ЧОПам. Показал нечеловеческую преданность и был назначен номиналом.

Сейчас на нем числится 13 основных компаний, в которых соучредителем является опять же мать Гудкова. Но это только основа огромной сети. За каждой из этих материнских фирм числится по меньшей мере по десять второстепенных, которые уже записаны не на Меликова, а на компании, которые он возглавляет. И это, по самым скромным подсчетам, 123 юридических лица. При этом эти юрлица тоже имеют свои дочерние предприятия. То есть их в действительности гораздо больше.

Для чего Гудковым понадобилось такое огромное количество компаний. Все очень просто — отмыв денег и уход от налогов. Обороты у компаний огромные, но многомиллионные договоры по документам зачастую исполняет один человек. Все дочерние компании фактически игнорируют налоговые органы и ничего не платят. Из-за сложной структуры подчинения приставы и налоговая служба годами пытаются взыскать задолженности. Но если им удается отследить фирму должника, то она просто ликвидируется через банкротство, оставляя государство ни с чем.

Таким образом, Гудковы и их номиналы укрывают миллиарды, заработанные преступным путем, среди бесконечного количества мелких организаций и фирм. И остаются безнаказанными. После чего выступают на митингах и обвиняют чиновников в коррупции.

Фактически Гудковы борются перед своими сторонниками с тем же, что они сами же и создают. Но даже на этом они не останавливаются. О том, как банда Гудкова захватила мусорные полигоны Московской области и даже целый городской округ, а также что стоит за протестами, организованными семейной мафией Геннадия и Дмитрия, и сколько человек погибло, когда они только создавали свою бизнес-империю, читайте во второй части материала отдела расследований ФАН в понедельник.