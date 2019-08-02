Кокорин и Мамаев подали прошение об УДО

Москва, 2 августа. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за две потасовки в Москве, подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайства Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении зарегистрированы», — цитирует РИА Новости представителя Алексеевского суда Белгородской области.

Дата рассмотрения ходатайства пока еще не назначена.

Ранее журналистка Олььга Скабеева провела репортаж с места тюремного заключения, где отбывают наказание профессиональные футболисты. В Сети появились фото общежития, где теперь живут Кокорин и Мамаев.

Напомним, Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, а также их друг и по совместительству детский тренер Александр Протасовицкий в октябре прошлого года устроили в центре Москве две драки. Сперва компания избила водителя ведущей Первого канала, а затем столичного чиновника. До вынесения судебного решения профессиональные спортсмены находились в СИЗО, сообщил «Ридус». В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам исправительной колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам, отметил Infox.ru.