Эксперт оценил риск обвала рубля из-за нового витка санкций

Новые санкции против России, объявленные президентом США Дональдом Трампом 1 августа в связи с «делом Скрипалей», не имеют непосредственного влияния на курс рубля. Такой точкой зрения в интервью Федеральному агентству новостей поделился старший финансовый аналитик «БКС Премьер», экономический обозреватель, кандидат экономических наук Сергей Суверов.

По результатам торгов на Московской бирже 2 августа доллар и евро подорожали более чем на рубль. По последним данным, ослабление курса рубля продолжается.

«Там пока нет конкретики, тем не менее психологически это добавило негатива для рубля и привело к снижению курса», — рассказал ФАН эксперт.

Основной причиной колебаний курса Сергей Суверов назвал ранее анонсированные Дональдом Трампом новые пошлины на товары из Китая. В результате этого сообщения цены на нефть снизились на 6%. Снижение курса рубля по отношению к обеим валютам продолжилось с 1 августа.

«В результате новых санкций США против Китая может тормознуть мировая торговля, замедлиться рост китайской экономики и сократиться импорт Китаем нефти. Соответственно, падение цен на нефть отразилось на рубле — оно было слишком сильным», — пояснил аналитик.

По его словам, тенденция ослабления рубля вряд ли будет продолжаться.

«Скорее всего, корректировка вверх на следующей неделе будет и по рублю, и по нефти, предпосылок для обвала курса российской валюты нет», — подытожил Суверов.

Эксперт отметил и другое недавнее событие, которое, напротив, способствует укреплению рубля, — снижение Федеральной резервной системой США ставки рефинансирования впервые за последние десять лет. Ранее ФАН рассказывало о том, как это повлияет на экономику России.