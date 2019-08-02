Мошенники из ФБК «отмыли» более 1 млрд рублей, перечисленных западными спонсорами

Москва, 2 августа. Следственные органы проводят проверку в отношении сторонников Алексея Навального, которые подозреваются в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Об этом следует из документов МВД, оказавшихся в распоряжении журналистов.

Под подозрением оказался бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, бухгалтер ФБК Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади, глава социологической службы Анна Бирюкова, а также юристы Александра Помазуева и Евгения Замятина.

Полиция проверила их счета и обнаружила, что через них проходили суммы в миллионы рублей неясного происхождения. Только на счета подозреваемых в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах поступило более миллиарда рублей. В частности, оборот по счетам Волкова составил 540 млн рублей, по счетам Рубанова — 215 млн рублей. МВД также проверила счета в Сбербанке, «Райффайзенбанке», «Авангарде», «Дельта Кредите» и «Ренессанс Кредите».

Следователи полагают, что сотрудники ФБК пополняли свои счета через банкоматы, внося наличные деньги огромными суммами. По предварительным данным, Волков внес за раз почти 36 млн рублей, а Рубанов — 24 млн рубля.

Эксперты МВД полагают, что эти средства «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц» и имеют «признаки сомнительности». Ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Волков за несколько лет задолжал бюджету 4,6 млн рублей, Рубанов — 3,1 млн рублей.

Ранее источник в «Альфа-банке» рассказал, куда Навальный и сотрудники ФБК тратят собранные на его президентскую кампанию народные средства. Речь идет о сумме в 106 млн рублей. Выяснилось, что Волков переводит деньги на своих жен, а сам Навальный — на заграничные поездки. Так, например, в июне он потратил 6 биткоинов на отпуск в итальянском Римини.