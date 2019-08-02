СМИ дали желающим похудеть советы по обустройству кухни

Москва, 2 августа. СМИ рассказали желающим сбросить лишний вес, как следует обустроить кухню, чтобы похудеть. Planet Today рекомендует соблюдать шесть основных принципов, которые помогут выработать полезные привычки и избавиться от нежелательных килограммов.

Во-первых, желающим похудеть необходимо убрать все лишнее со столов и других поверхностей. Если на видном месте поставить вазочку с печеньем, то рано или поздно вы потянетесь за сладким. Рекомендуется заменить ее на миску с фруктами.

Во-вторых, нужно сделать все, чтобы процесс приготовления пищи стал наименее трудозатратным. Например, следует держать под рукой необходимые предметы и навести порядок в специях, чтобы не тратить время на их поиск. Также неподалеку нужно положить кулинарные книги или рецепты.

В-третьих, здоровую пищу нужно размещать на видном месте. Как показывает практика, обычно мы едим то, что попадается на глаза, поэтому нужно сделать так, чтобы в поле зрения было как можно меньше «вредностей».

Четвертый принцип вытекает из предыдущего. Желающим похудеть следует убрать конфеты, мучное и сладкое в дальний угол шкафа или другое труднодоступное место.

Пятый совет — не забывать вовремя пополнять холодильник полезными продуктами и не лениться готовить здоровую пищу. Это позволит не допускать ощущения голода, из-за которого так хочется съесть что-то из фаст-фуда, пишет Planet Today.

И последний принцип — не перегружать холодильник. Он не должен быть пустым, но и забивать его до отказа тоже не следует. Иначе вы будете стремиться как можно быстрее съесть продукты, которые скоро испортятся.

Ранее диетолог назвал пять правил похудения без вреда для здоровья. По словам экспертов, чтобы сбросить лишний вес, нужно сократить потребление углеводов и увеличить в рационе количество пищи, содержащей белок.