Украинский журналист назвал три причины, по которым глава офиса Зеленского неугоден США

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан подписал заявление об увольнении. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» напомнили, что Богдан изначально не понравился американцам из-за его связи с олигархом Игорем Коломойским.

«Против американцев, как говорится, не попрешь, а если попрешь, то получишь», — заметила ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева.

Украинский общественный деятель Гордей Белов выразил предположение, что «на примере Богдана Вашингтон делает тест на реакцию Зеленского».

«По умолчанию он [Зеленский] должен где-то прислушаться. Но как происходит? Как грамотный администратор Богдан пишет заявление, но его отставку можно принять или не принять», — отметил Белов.

По словам украинского журналиста Владимира Скачко, у Вашингтона есть серьезные основания не желать видеть Андрея Богдана на руководящем посту на Украине.

«Ситуация с Зеленским и Богданом похожа на то, что в Америке увидели, что комики, пришедшие к власти в цирке, захотели стать его директорами. А как такое возможно при живом [Дональде] Трампе? Вот они и потребовали убрать Богдана. Он оказался невыгоден США по трем причинам. Во-первых, будучи человеком Коломойского, он отодвинулся от олигарха и начал заниматься укреплением личной власти Зеленского. Во-вторых, он стал закулисным инициатором преследования [Петра] Порошенко и всей этой порохоботной массы, которая привела Украину в плачевное состояние. В-третьих, Богдан начал приучать олигархов создавать некую экономическую базу под власть Зеленского. Никогда в жизни американцы, которым нужна безропотная администрация на Украине, с этим не согласятся. Вот на Зеленского и надавили. Это для него тест на вшивость — сможет ли он отстоять интересы страны», — полагает Владимир Скачко.

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко назвал происходящее «ярким примером внутренней конкуренции».

«Украинские чиновники всегда пишут сразу два заявления: о приеме на работу и сразу об увольнении. Мы видим, что Богдан отдаляется от Коломойского…» — начал свою речь Ковтуненко.

Но его перебила Ольга Скабеева.

«У вас какая-то безвыходная ситуация: нельзя отдаляться ни от США, ни от Коломойского. Надо обязательно под кем-нибудь быть, тогда что-то сложится», — заметила телеведущая.

Украинский политик ответил на это, что США тут ни при чем, а все это — борьба за распределение мест в Верховной раде от фракции «Слуга народа».