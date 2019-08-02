Сенатор считает, что Япония откажется от территориальных претензий к России

Никакого вызова Японии в визитах руководителей России на Курильские острова нет. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. По его мнению, рано или поздно японцам придется смириться с тем, что Россия никогда не отдаст острова Шикотан и Итуруп, и заключить мирный договор.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, посетивший 2 августа остров Итуруп, заявил, что его не беспокоит протест дипломатического ведомства Японии.

Ранее в японском МИД заявили, что визит главы Кабмина РФ на остров Итуруп «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов. В Токио считают, что этот факт «является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан».

«Японское общество находится в плену собственных иллюзий. Японская элита постоянно уверяет своих граждан, что Россия вот-вот отдаст два острова Курильской гряды. Японцев постоянно накручивают по этому поводу, хотя им правильно было бы согласиться с итогами Второй мировой войны, в которой их страна была агрессором», — заявил собеседник ФАН.

Японцам надо смириться с этим фактом, спокойно налаживать с нами отношения, инвестировать в российский Дальний Восток и приезжать на могилы предков — этого им никто не будет запрещать, если отношения между нами станут хорошими, считает сенатор.

«Что касается России, то руководители нашей страны, как и сказал Дмитрий Медведев, посещают и будут посещать любую точку РФ, если в этом будет необходимость для них», — отметил он.

В глубине души большинство японских руководителей, да и простых граждан, понимают, что Россия не отдаст Шикотан и Итуруп, но никак не могут внутренне смириться с этим, предпочитают жить по принципу «я сам обманываться рад», предположил Сергей Цеков.

«Я уверен, что ни один из Курильских островов ни при каком политическом раскладе не будет передан Японии. Я также уверен, что японцы рано или поздно смирятся с таким положением вещей и заключат с нами мирный договор. Есть ощущение, что они в этом плане созревают», — отметил сенатор.

По его словам, руководители России неоднократно подчеркивали, что мы настроены на улучшение отношений с Японией.

«Но это не значит, что ради этого мы готовы раздавать свои территории. Иначе завтра кому-нибудь снова захочется оспорить результаты Второй мировой войны и предъявить России новые территориальные претензии», — сказал законодатель.

По его мнению, частые визиты на Курилы президента и премьер-министра России связаны с тем, что это стратегически важная для нас территория.

«К этим островам привлечено большое внимание всего российского общества, и руководители страны, видимо, считают, что должны своими глазами увидеть, как там обстоят дела, как идет развитие этих территорий. Никакого вызова Японии в этих визитах нет», — резюмировал собеседник ФАН.

В ходе визита на Дальний Восток 2 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что российские чиновники посещают и Курильские острова, и любые другие субъекты РФ без согласования с какими бы то ни было странами «при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи». По его мнению, чем больше протестов будет высказываться японцами, тем больше поводов будет у российских госслужащих приезжать на Курилы.

Острова Курильской гряды были возвращены СССР по итогам Второй мировой войны. С 1956 года Япония официально претендует на два крупных острова Курильской гряды — Шикотан и Итуруп.