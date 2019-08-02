Народная артистка РСФСР Стрельченко скончалась после болезни

Москва, 2 августа. Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко скончалась на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра «Русская песня».

Коллектив «Русской песни» выразил соболезнования родным и близким Стрельченко. Надежда Бабкина и коллектив «Русской песни» отметили, что Стрельченко «много сил и энергии отдавала сохранению и популяризации среди молодежи народной культуры и исконных традиций».

Певица умерла после продолжительной болезни в возрасте 82 лет.

«Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил», — отметили в театре.

Стрельченко родилась на Украине в 1937 году. Она работала в Липецкой филармонии. С 1964 года певица стала солисткой «Москонцерта», где возглавляла мастерскую народного творчества.

Имя артистки стало известно на всю страну после исполнения песен в картинах «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Калина красная» Василия Шукшина, пишет «Ридус».

В 1984 году Стрельченко было присвоено звание народной артистки РСФСР.

Ранее в Малом театре сообщили о том, что народный артист России Анатолий Торопов ушел из жизни в возрасте 91 года.