Доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы и мифическом «сговоре» между Дональдом Трампом и РФ станет для всех откровением, и правда, которая в нем прозвучит, явно окажется не по вкусу бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру. Об этом предупредил независимый адвокат Кен Старр, анонсировав предстоящий доклад Хоровица, сообщает Fox News.

Адвокат уверен, что доклад окончательно обрушит составленный из крапленой колоды карточный домик Мюллера о неком мифическом «сговоре» в 2016 году между штабом нынешнего президента США Дональда Трампа и представителями российских спецслужб. Речь идет о закрытом из-за полной недоказанности скандальном обвинении в сговоре Трампа, РФ и WikiLeaks ради взлома почтовых серверов Демократической партии. По словам Старра, сам Мюллер использовал эти обвинения в своем печально знаменитом докладе о якобы «российском вмешательстве» с большой неохотой, прекрасно понимая бессмысленность обвинений и точно зная об отсутствии каких-либо доказательств.

Президент Трамп в своем Twitter приветствовал решение, окончательно разбившее все обвинения.

«Вот это да! Федеральный судья в Южном округе Нью-Йорка полностью отклонил иск, поданный Национальным демократическим комитетом (DNC) против нашей исторической президентской кампании 2016 года. Судья сказал, что дело DNC было «полностью отделено» от фактов», — написал Трамп.

Wow! A federal Judge in the Southern District of N.Y. completely dismissed a lawsuit brought by the Democratic National Committee against our historic 2016 campaign for President. The Judge said the DNC case was “entirely divorced” from the facts, yet another total & complete.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019

Аналитики уверены, что доклад Хоровица окончательно расставит все точки над i и еще раз подтвердит то, что всем уже и так давно ясно: расследование Мюллера изначально было абсолютной мистификацией. Нет ни одного независимого свидетельства, доказывающего правдивость хотя бы одного изложенного в нем факта.

Публикация доклада Майкла Хоровица не оставит камня на камне от всех домыслов Мюллера, уверен Кен Старр.

«Предсказываю, что следствием этого доклада станет обрушение всего карточного домика, возведенного Мюллером», — говорит он.

По сути, расследование Роберта Мюллера — это просто сочинение на свободную тему со ссылками на непроверенные источники, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По мнению американиста, подобными «расследованиями» американское правосудие само себя дискредитирует.

«Поведение Мюллера весьма характерно для американского правосудия, поскольку на его «расследование» явно был заказ определенных политических кругов США», — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Тем позорнее смехотворный результат этого псевдо-расследования, отмечает собеседник ФАН.

«Мюллер работал два года, чтобы в итоге сказать, что не было никакого «российского вмешательства», которое помогло Дональду Трампу победить. Как ни пытался спецпрокурор заставить кого-либо дать показания против Трампа, у него ничего не вышло. Стало ясно, что все, кого он пытался притянуть, просто не имеют отношения к этому делу», — отметил американист.

Так что публикация доклада Хоровица неотвратимо приведет к окончательному и полному фиаско Мюллера, уверены эксперты. Гора его дутой репутации родила «мышь» фактических доказательств. Осталось совсем немного времени, прежде чем этот заговор американской «закулисы» будет окончательно раскрыт, а сам Мюллер ответит за ложь перед судом.

Напомним, двухлетнее «расследование» специального прокурора Роберта Мюллера о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы закончилось полным провалом, никаких доказательств «сговора» Дональда Трампа с РФ предъявлено так и не было. Это вынужден был признать сам Мюллер.

Как неоднократно заявляли политики и эксперты в комментариях Федеральному агентству новостей, обвинения против России изначально не имели под собой никакого основания. Облыжные и бездоказательные публичные обвинения против нашей страны являются преступлением, и виновные в клеветнических выпадах рано или поздно предстанут перед судом, чтобы ответить за свои преступления, отмечали собеседники ФАН.

Напомним, спецпрокурор Мюллер и его покровитель генпрокурор США Уильям Барр причастны к бездоказательным обвинениям в адрес принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину российской компании «Конкорд», а также в адрес некого несуществующего «Агентства интернет-исследований», которое американская Фемида почему-то связывает с выборами в США.

Обвинения против «Конкорда» довели Мюллера и Барра уже до уголовного преступления: давления на свидетелей и на суд присяжных. Расследование преступлений Мюллера и Барра было инициировано адвокатами «Конкорда». В результате американский суд вынужден был признать, что Мюллер и Барр просто не знают американских законов, что позволило им пока избежать ответственности.

После позорного провала своего «расследования» Мюллер подал в отставку с поста спецпрокурора со скоростью, больше напоминающей паническое бегство.