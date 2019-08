Карточный домик «сговора» РФ и Трампа из крапленой колоды Мюллера окончательно рухнул

Доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы и мифическом «сговоре» между Дональдом Трампом и РФ станет для всех откровением, и правда, которая в нем прозвучит, явно окажется не по вкусу бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру. Об этом предупредил независимый адвокат Кен Старр, анонсировав предстоящий доклад Хоровица, сообщает Fox News.

Адвокат уверен, что доклад окончательно обрушит составленный из крапленой колоды карточный домик Мюллера о неком мифическом «сговоре» в 2016 году между штабом нынешнего президента США Дональда Трампа и представителями российских спецслужб. Речь идет о закрытом из-за полной недоказанности скандальном обвинении в сговоре Трампа, РФ и WikiLeaks ради взлома почтовых серверов Демократической партии. По словам Старра, сам Мюллер использовал эти обвинения в своем печально знаменитом докладе о якобы «российском вмешательстве» с большой неохотой, прекрасно понимая бессмысленность обвинений и точно зная об отсутствии каких-либо доказательств.

Президент Трамп в своем Twitter приветствовал решение, окончательно разбившее все обвинения.

Wow! A federal Judge in the Southern District of N.Y. completely dismissed a lawsuit brought by the Democratic National Committee against our historic 2016 campaign for President. The Judge said the DNC case was “entirely divorced” from the facts, yet another total & complete....