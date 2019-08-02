Петербуржец объяснил причину убийства ЛГБТ-активистки

Санкт-Петербург, 2 августа. Житель Петербурга Алексей Волнянко, который подозревается в убийстве местной ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, в ходе следственного эксперимента объяснил свои мотивы. Видео признания молодого человека выложили в Сеть сотрудники Следственного комитета РФ.

По словам Волнянко, сперва он выпивал вместе с Григорьевой, а затем пригласил девушку к себе домой, поскольку «там еще была водка». Во время распития спиртных напитков между собутыльниками произошла ссора, которая побудила мужчину схватиться за нож.

«Я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя. Она сказала, что я ничего не могу, что я лох. Ну и я начал», — пояснил он.

Ранее сообщалось об убийстве петербургской ЛГБТ-активистки, чье тело с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на улице 21 июля. Сперва правоохранительные органы задержали уроженца Киргизии Даврона Мухамедова, который также выпивал с Григорьевой незадолго до ее смерти, однако вскоре выяснилось, что он не имеет отношения к убийству. Зато показания Мухамедова помогли установить другого подозреваемого, которым оказался Волнянко. Накануне тот дал признательные показания.