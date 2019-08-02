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Лукашенко поручил активизировать решение визовых вопросов с РФ и ЕС

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Лукашенко поручил активизировать решение визовых вопросов с РФ и ЕС

Минск, 2 августа. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что МИД страны займется активизацией работы по решению вопросов в визовой сфере с Евросоюзом и Россией. Соответствующее поручение дал белорусский президент Александр Лукашенко.

Он в пятницу провел совещание с руководством Совета министров, в рамках которого обсуждались вопросы экономического развития Белоруссии, включая отношения с РФ.

«Глава государства поручил министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией», — подчеркнул Румас.

По его словам, в самое ближайшее время МИД внесет свои предложения президенту. Слова премьер-министра страны приводит Sputnik Беларусь.

Также Румас подчеркнул, что на совещании обсуждался вопрос о расширении территории для безвизового посещения Белоруссии иностранными гражданами.

Кроме того, Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с российскими властями плана интеграции двух государств. По словам Румаса, в настоящий момент осталось несколько несогласованных пунктов программы, после утверждения плана начнется разработка «дорожных карт» по секторам.

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