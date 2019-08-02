Эксперт рассказал, как «Туполев» и «Ильюшин» создадут замену Ан-12

Эксперт Олег Смирнов уверен, что конкуренция ПАО «Туполев» и КБ «Ильюшин» приведет к созданию уникальной замены Ан-12.

Ранее глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов во время празднования 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной и доводочной базы сообщил, что компания намеревается создать средний транспортный самолет на замену Ан-12.

«В перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета», — отметил он.

Также руководство предприятия намерено создать и запустить до конца 2019 года линейную стадию обслуживания Ту-204 и Ту-214. Кроме того, у «Туполева» большие планы по испытаниям и доводкам глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС.

Примечательно, в настоящее время в АК «Ильюшин» тоже ведется разработка среднего транспортного самолета Ил-276 с грузоподъемностью 20 тонн, который должен в перспективе заменить Ан-12. По словам председателя комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова, в России давно назрела необходимость создания среднего военно-транспортного самолета.

«Дело в том, что существует конкуренция между конструкторскими бюро, и эта конкурентная борьба идет давно, еще с советских времен. Вот говорят, что в Союзе не было конкуренции — ничего подобного. В советское время очень серьезно подходили к вопросам создания воздушной техники и поручали новые проекты сразу нескольким конструкторским бюро. Они должны были проектировать самолеты одного и того же типа, после чего из двух конкурентов выбирали лучший. Поэтому у нас так быстро и начало развиваться самолетостроение. До 90-х годов мы были без преувеличения великой самолетостроительной державой», — говорит эксперт.

Другими словами, благодаря конкурентной борьбе сотрудники разных конструкторских бюро пытались не просто следовать требованиям заказчика, но и наделять свое детище действительно уникальными функциями и характеристиками, что выгодно отличало бы его от проектов конкурентов. Таким образом инженеры доводили до совершенства создаваемые самолеты.

«Но вообще, стремления ПАО «Туполев» создать новый самолет можно понять, потому что этот самолет заменит Ан-12 — технику для вооруженных сил. А это — гарантированные бюджетные деньги. Конечно, порядочное бюро всегда будет стремиться получить такой заказ. Все правильно, пожелаем им удачи», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Ан-12 — это советский военно-транспортный самолет, разработанный в АНТК им. О. К. Антонова в конце 1950-х годов. Самолет выполнен по схеме четырехмоторного турбовинтового высокоплана с однокилевым оперением и хвостовым грузовым люком. Максимальная грузоподъемность самолета 20 тонн.

Ил-276 — двухдвигательный военно-транспортный самолет, созданный для перевозки грузов массой до 20 тонн на расстояние до 2000 км. Скорость его полета составляет 800 км/ч.