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Эксперт рассказал, как «Туполев» и «Ильюшин» создадут замену Ан-12

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Ан-12

Эксперт Олег Смирнов уверен, что конкуренция ПАО «Туполев» и КБ «Ильюшин» приведет к созданию уникальной замены Ан-12.

Ранее глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов во время празднования 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной и доводочной базы сообщил, что компания намеревается создать средний транспортный самолет на замену Ан-12.

«В перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета», — отметил он.

Также руководство предприятия намерено создать и запустить до конца 2019 года линейную стадию обслуживания Ту-204 и Ту-214. Кроме того, у «Туполева» большие планы по испытаниям и доводкам глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС.

Эксперт рассказал, как «Туполев» и «Ильюшин» создадут замену Ан-12

Примечательно, в настоящее время в АК «Ильюшин» тоже ведется разработка среднего транспортного самолета Ил-276 с грузоподъемностью 20 тонн, который должен в перспективе заменить Ан-12. По словам председателя комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова, в России давно назрела необходимость создания среднего военно-транспортного самолета.

«Дело в том, что существует конкуренция между конструкторскими бюро, и эта конкурентная борьба идет давно, еще с советских времен. Вот говорят, что в Союзе не было конкуренции — ничего подобного. В советское время очень серьезно подходили к вопросам создания воздушной техники и поручали новые проекты сразу нескольким конструкторским бюро. Они должны были проектировать самолеты одного и того же типа, после чего из двух конкурентов выбирали лучший. Поэтому у нас так быстро и начало развиваться самолетостроение. До 90-х годов мы были без преувеличения великой самолетостроительной державой», — говорит эксперт.

Другими словами, благодаря конкурентной борьбе сотрудники разных конструкторских бюро пытались не просто следовать требованиям заказчика, но и наделять свое детище действительно уникальными функциями и характеристиками, что выгодно отличало бы его от проектов конкурентов. Таким образом инженеры доводили до совершенства создаваемые самолеты.

Эксперт рассказал, как «Туполев» и «Ильюшин» создадут замену Ан-12

«Но вообще, стремления ПАО «Туполев» создать новый самолет можно понять, потому что этот самолет заменит Ан-12 — технику для вооруженных сил. А это — гарантированные бюджетные деньги. Конечно, порядочное бюро всегда будет стремиться получить такой заказ. Все правильно, пожелаем им удачи», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Ан-12 — это советский военно-транспортный самолет, разработанный в АНТК им. О. К. Антонова в конце 1950-х годов. Самолет выполнен по схеме четырехмоторного турбовинтового высокоплана с однокилевым оперением и хвостовым грузовым люком. Максимальная грузоподъемность самолета 20 тонн.

Ил-276 — двухдвигательный военно-транспортный самолет, созданный для перевозки грузов массой до 20 тонн на расстояние до 2000 км. Скорость его полета составляет 800 км/ч.

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