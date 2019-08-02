В Совфеде назвали очередные санкции США ударом по стабильности в мире

Москва, 2 августа. Новый пакет санкций США против России из-за отравления Скрипалей в Солсбери является ударом по международным отношениям в целом и по стратегической стабильности в мире, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за инцидента в Солсбери. Первый пакет санкций был введен в августе прошлого года.

«Кто-то на западе, потирая руки, может посчитать, что в лице так называемого дела Скрипалей наряду с еще одной фейковой темой – мнимым вмешательством России в американские выборы – для подогревания русофобских настроений изобретен своего рода «вечный двигатель», — отметил Клинцевич.

Сенатор напомнил, что вечных двигателей не бывает, уже сейчас западный механизм работает с перебоями, а скоро и вовсе выйдет из строя. Клинцевич считает, что введение очередного пакета антироссийских санкций еще больше отдаляет возможность нормализации российско-американских отношений.

«Что касается России, то пусть никто не надеется, что введением каких-то санкций ее можно заставить плясать под чужую дудку. Наша страна в своей многовековой истории переживала и не такое, но никогда не поступалась своим суверенитетом», — добавил Клинцевич.

Экс-полкновник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были якобы отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Британские власти безосновательно обвинили РФ в причастности к отравлению, при этом более чем за год, прошедший с момента отравления, Лондон не предоставил ни одного доказательства. МИД РФ направил более 60 нот с требованием предоставить доступ к материал расследования, но ответ так и не был получен. Москва не раз отрицала все голословные обвинения Лондона в причастности к отравлению Скрипалей.