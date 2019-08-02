Вмешательством в выборы Запад пытается спровоцировать «цветную революцию» в России

Западные СМИ, ориентированные на русскоговорящее население, активно продвигают идеи оппозиционного движения, толкая россиян к участию в незаконных акциях. Ситуацию прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Предвыборная гонка в Мосгордуму ознаменовалась большим количеством скандалов, связанных с незаконной деятельностью представителей оппозиции. Дело не ограничилось подделкой подписей, подкупом избирателей и внесением в избирательные бланки «мертвых душ». Не допущенные до выборов оппозиционеры пошли в своей незаконной деятельности еще дальше и начали устраивать нелегальные акции протеста, которые направлены на расшатывание обстановки в стране. Немалую помощь в раскручивании этой ситуации оказывают западные СМИ, ориентированные на русскоязычную публику.

Немецкое издание Deutsche Welle

Штаб-квартира компании Deutsche Welle находится в немецком Бонне. Организация работает на международном уровне, поэтому ее влияние распространяется не только на страны ЕС. В зону интересов немцев попали Россия, Украина, Хорватия и Польша. Указанное СМИ публикует материалы, отражающие повестку Запада. Особое внимание, безусловно, уделяется России. Опубликованные материалы отличаются систематической критикой действий властей.

Особенно «достается» правоохранительным органам, которые на нелегальных митингах пресекают провокации, не давая либералам творить беззаконие и хаос.

Британская BBC NEWS

Британская русскоязычная общественная служба новостей также поддерживает либеральную повестку Запада. В своих публикациях европейцы любят брать интервью у сомнительных личностей, которые готовы рассказать все, что от них потребуют представители оппозиционного движения. Активно продвигают тему якобы насилия со стороны правоохранительных органов, выставляя провокаторов «жертвами кровавого режима».

Прибалтийская MEDUZA

Meduza представляет собой зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, ориентированное на поддержку оппозиционного движения в России. Meduza любит публиковать косвенные призывы к незаконным митингам, апеллируя при этом к словам самых ярых оппозиционных представителей.

Основная задача прибалтийского издания – дискредитация деятельности российских властей.

Работа же правоохранительных органов на нелегальных акция освещается исключительно в негативном ключе, а все провокаторы, которые представляются на страницах издания — «жертвы несправедливости» и преследований со стороны властей.

Диверсионная работа западных СМИ

Либеральные издания, которые финансируются Западом и работают на территории Евросоюза, созданы для того, чтобы раскачивать ситуацию в России и других странах, которые имеют противоположный вектор политики, толкая их народы к идее об очередной «цветной революции». Примечательно, что в Германии, Британии и Прибалтике, где базируются эти СМИ, хватает своих проблем. Но они не хотят освещать творящийся там беспредел и беззаконие. Издания ставят своей целью создать картинку «кровавого режима» и подавляющей атмосферы тоталитаризма, в которой якобы живет вся Россия. Однако подобные вещи влияют только на неокрепшие умы малолетних подростков и «демшизы», которые готовы ради пиара влиться в любое противоправное действие.

Когда западные СМИ можно обвинить во вмешательстве в дела РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя Федеральному агентству новостей подачу информации о несанкционированных акциях в Москве западными СМИ, отметил, что эта информация преподносится весьма однобоко.

«Я считаю, что ситуация излишне драматизируется, — сказал депутат Госдумы. — Конечно, в этот раз выборы в Мосгордуму проходят довольно эмоционально. Интерес к выборам беспрецедентно большой. Но существует установленная законом процедура выдвижения и регистрации кандидатов. Если она не была соблюдена, какие бы протесты ни проводились, кандидата не зарегистрируют без необходимого пакета документов».

Будучи представителем оппозиционной партии ЛДПР, Антон Морозов заметил, что во всех московских округах его однопартийцы смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы и спокойно работают.

«Были некоторые спорные моменты, но все в рамках обычной политической борьбы и закона. А несанкционированные массовые акции — вне рамок правового поля. Они не поощряются властями во всем мире. Все, что противоречит закону, активно пресекается. Мы помним, что было во Франции, где во время протестов «желтых жилетов» погибли одиннадцать человек. Там полиция действовала гораздо жестче, чтобы пресечь незаконные демонстрации. И мы видели демонстрации в США — как грубо там работала полиция. То есть даже в самых демократичных странах незаконные уличные акции разгоняются. Не стоит западным СМИ ругать российские власти за то, что они поступают точно так же, как реагирует на незаконные акции руководство их стран. Более того, повторюсь, у нас по сравнению с ними все не столь жестоко. Правоохранительные органы действуют в рамках правого поля, не допуская общественных беспорядков, угрожающих жизни и здоровью горожан», — заметил Антон Морозов.

Но, по словам парламентария, диктовать журналистам, под каким углом подавать информацию, никто не в праве, а потому они расшатывают ситуацию, рассказывая о «жертвах кровавого режима» и фактически вмешиваются во внутренний избирательный процесс, пытаясь настроить свою российскую аудиторию против властей РФ и провоцируя тем самым очередную «цветную революцию». Подобные сценарии опробованы во многих странах, переживших госперевороты.