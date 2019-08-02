В Совфеде поддержали желание оппозиции Судана наладить диалог с действующей властью

Суданская оппозиция, участвующая в переговорах с Переходным военным советом по выработке конституционной декларации, пообещала в самое ближайшее время приложить усилия для создания гражданских институтов управления.

«Мы обещаем суданскому народу хорошие новости в ближайшие дни по вопросу формирования гражданского переходного правительства», — пишет официальное агентство СУНА.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что ситуация на Африканском континенте непростая. По его мнению, попытка оппозиции договориться с действующей властью Судана является крайне позитивным шагом. Вместе с тем российский парламентарий заметил, что протесты в стране активно подогревались извне.

«Напряженные события можно наблюдать не первый раз. Политической стабильности в этой стране никогда не было, тем более что эта нестабильность поощрялась извне. Мы исходим из того, что военным вместе с патриотически настроенными гражданскими политическими силами необходимо найти общий язык и создать гражданский режим, попытаться восстановить в стране порядок и выработать правила политической жизни. В том числе обеспечить безопасность граждан, прекратить постоянные политические конфликты, которые, как правило, перерастают в кровопролитие. Сейчас, как мне кажется, происходит такая попытка [нормализовать ситуацию в стране]», — подытожил Олег Морозов.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти. Страну под свое управление взял сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.

Ранее член попечительского совета Фонда защиты национальных ценностей Михаил Потепкин объяснял: государственный переворот произошел из-за того, что предыдущие власти Судана не смогли эффективно и своевременно провести реформы в стране. Он также отмечал, что в государственном перевороте были заинтересованы третьи страны — Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция.