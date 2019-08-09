Ашманов объяснил, почему дети в РФ не защищены от порноконтента

Поисковые интернет-системы и соцсети не несут в России никакой ответственности за предоставление ссылок на порноконтент, даже если пользователями являются несовершеннолетние. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил российский эксперт в сфере информационных технологий Игорь Ашманов.

Редакция ФАН решила проверить, как в России соблюдается законодательный запрет на распространение порнографии среди несовершеннолетних в Интернете (пункты 2 и 3б статьи 242 УК РФ). Оказалось, что при элементарном запросе из одного слова поисковые системы Google, «Яндекс» и Mail.ru выдают ссылки на откровенные порнографические материалы.

При этом «Яндекс» позволяет смотреть соответствующие ролики прямо в оболочке своего поисковика, на вкладке «Видео», даже не требуя от пользователя авторизоваться или, тем более, указать свой возраст. Тогда как две другие поисковые системы все-таки переадресовывают пользователя на источник видео.

В ответ на запрос ФАН пресс-служба «Яндекса» заверила, что компания работает в соответствии с действующим законодательством РФ.

«Яндекс.Видео» и «Яндекс.Картинки» индексируют видеоплейеры и изображения, открытые к индексации в robots.txt. При этом в «Яндексе» по умолчанию работает режим, в котором контент для взрослых можно получить только по явным взрослым запросам», — отмечается в тексте ответа.

Кроме того, представители компании напомнили о возможности включить фильтрацию «взрослого контента», используя «семейный режим».

За разъяснениями корреспондент ФАН обратился к эксперту Игорю Ашманову.

«Robots.txt — это файл, который владелец сайта кладет в его «корень», чтобы ресурс нашел поисковик. Если там, например, написано не индексировать раздел «порно» на сайте, тогда, наверное, «Яндекс» не будет его индексировать. Но ни один владелец порносайта, естественно, индексацию не запрещает. Об этом «Яндекс» вам и говорит: «Нам не запрещают индексировать порноконтент, вот мы его и индексируем», — пояснил Ашманов.

Он также обратил внимание, что аналогичную позицию в данной ситуации могут занять и другие поисковые системы, так как ссылки на порно — «это огромный объем трафика», и многие пользователи «приходят» именно ради такого контента.

«Надо понимать, что «Яндекс» — это информационный посредник, а закона об ответственности информационных посредников у нас пока нет. По сути, он не отвечает за то, куда он вас отправил. Он просто вам нашел ссылку, а вы переходите на другой сайт», — добавил собеседник ФАН.

Эксперт добавил, что результаты поиска «Яндекса» до открытия того или иного ресурса представлены особым образом. Так, по решению разработчиков или руководства компании, сами картинки и видео представлены мутно, заявил Ашманов. Однако категории «порно», а также тексты в сниппетах поисковик сохраняет.

«То есть вся эта грязь видна на странице результатов поиска», — признал Ашманов.

Отвечая на вопрос журналиста, специалист в сфере информационных технологий заявил, что «зафильтровать» контент при желании может любая поисковая система. Такой подход, например, используется в случае с детской порнографией.

«Лет 10-12 назад, когда ни «Яндекс», ни Google еще не фильтровали детское порно, сам «Яндекс» всерьез объяснял это тем, что алгоритмами нельзя всегда точно отличить детское порно от простого порно, и поэтому могут, мол, возникнуть ложные срабатывания. Потом они все-таки пришли в себя и перестали показывать ссылки на детское порно», — рассказал Ашманов.

При этом повлиять на компанию и исключить возможность выдачи определенных результатов поиска можно только посредством давления, в том числе законодательного, отметил собеседник ФАН.

«Попробуйте ввести запрос «купить наркотики в Москве» в «Яндексе». Вам он ничего не покажет. Он боится, потому что у его юристов есть опасения, что за это накажут. За ссылки на порно пока не наказывают», — отметил Ашманов.

Он напомнил, что договориться с представителями компании удалось и борцам с пиратским контентом: при выходе новых картин поисковик не отображает ссылки на их пиратские копии.

Что касается порно, ни один поисковик не выключит у себя его поиск, пока закон не потребует этого от всех и сразу, иначе поисковая система потеряет свою аудиторию, уверен собеседник ФАН.

«Я знаю, что сейчас готовят закон об ответственности информационных посредников за контент. Предлагаю его дождаться. Скорее всего, документ будут обсуждать на общественных слушаниях, его прокомментируют разные интернет-ассоциации и сами поисковики», — поделился своим видением ситуации Ашманов.

Лишь в случае принятия новой нормы в отношении поисковиков и социальных сетей им каким-то образом предпишут ответственность за определенные категории контента, подчеркнул эксперт. Какие именно — будет указано в законе.

В качестве примера, как это работает, Ашманов привел в пример Великобританию. Там всем провайдерам предписано фильтровать порнографию «на входе», рассказал эксперт.

«У них есть предфильтрация. Предписано фильтровать порно в открытой сети в Англии уже три года как. Но их не устраивает, что при входе на порносайт спрашивают, сколько вам лет, и подросток может просто сказать: «Да, мне есть 18!» — и пройти», — отметил собеседник ФАН.

Поэтому британские провайдеры размышляют, как еще более усилить контроль за порнографией.

«Обсуждается такая идея: вы можете прийти в какой-нибудь киоск, где вас видят глазами, и, как в случае с продажей алкоголя или сигарет, предъявить документы: водительское удостоверение, паспорт и так далее. Либо там визуально определят, что вам больше 18 лет, — и тогда дадут вам некий код за деньги. Это будет, по сути, талон на порно. А вы потом его будете вводить на порносайте, подтверждая, что вам есть 18», — рассказал Игорь Ашманов.

Напомним, на данный момент в России действуют нормы законодательства о защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Ответственность за распространение, публичную демонстрацию или рекламирование порнографических материалов среди детей прописана в пп. 2 и 3б статьи 242 Уголовного кодекса РФ. Данное наказание действует, в том числе, если речь идет об использовании СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет.