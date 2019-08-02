Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в криминальном триллере «Мелочи»

Москва, 2 августа. Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето может стать героем криминального триллера Warner Bros.

Режиссером криминального триллера «Мелочи» (The Little Things) выступит Джон Ли Хэнкок. Начало съемок фильма запланировано на осень 2019 года. Сюжет картины повествует о помощнике шерифа, который вынужден вести совместное расследование с детективом из Лос-Анджелеса для поимки серийного убийцы. В настоящее время Джаред Лето ведет переговоры с продюсерами картины. В случае успешного завершения переговоров Джаред Лето сыграет серийного убийцу.

Помощника шерифа сыграет Дензел Вашингтон. Роль детектива из Лос-Анджелеса сыграет Рами Малек, передает «Культуромания».

Стоит отметить, что Джаред Лето является обладателем премии американской академии кинематографических искусств «Оскар» за роль в картине Жана-Марка Валле «Далласский клуб покупателей». Лето неоднократно принимал участие в съемках картин Warner Bros. Так, в 2016 году он сыграл роль Джокера в картине «Отряд самоубийц», а в 2017 году исполнил роль злодея в картине «Бегущий по лезвию 2049».