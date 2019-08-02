Новая попытка прорыва в Донбассе обернулась для ВСУ крупными потерями

Донецк, 2 августа. Прошедшей ночью ВСУ предприняли новую попытку прорваться через линию соприкосновения на территорию Донецкой Народной Республики, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Военные, которые участвовали в ночной операции, входили в состав восьмого полка спецназначения Сил специальных операций Украины. План прорваться в ДНР через линию соприкосновения оказался неудачным — военные подорвались на собственных минах. Попытка прорыва обернулась для ВСУ крупными потерями.

«Сегодня в районе трех часов ночи южнее населенного пункта Опытное при попытке проникнуть на территорию нашей республики на установленных дистанционным способом накануне украинских минах подорвалась ДРГ противника численностью до шести человек», — констатировал Басурин.

По информации военного ведомства ДНР, трое диверсантов получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие украинские силовики «с трудом эвакуированы».

Военные ДНР не открыли огонь по противнику, дав возможность ВСУ беспрепятственно покинуть «серую зону».

Ранее стало известно о планах ВСУ дистанционно минировать «серую зону» около населенных пунктов Опытное и Пески в районе донецкого аэропорта. Для этого к линии соприкосновения украинская армия доставила универсальный минный заградитель.

С 21 июля в Донбассе действует новый всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. Такое решение было принято сторонами гражданской войны на Украине во время переговоров в Минске. Договоренность также учитывает запрет диверсионной деятельности в регионе. Однако Киев продолжает нарушать все взятые на себя обязательства.