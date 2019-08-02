Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Новая попытка прорыва в Донбассе обернулась для ВСУ крупными потерями

45
0 Оставить комментарий

Новая попытка прорыва в Донбассе обернулась для ВСУ крупными потерями

Донецк, 2 августа. Прошедшей ночью ВСУ предприняли новую попытку прорваться через линию соприкосновения на территорию Донецкой Народной Республики, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Военные, которые участвовали в ночной операции, входили в состав восьмого полка спецназначения Сил специальных операций Украины. План прорваться в ДНР через линию соприкосновения оказался неудачным — военные подорвались на собственных минах. Попытка прорыва обернулась для ВСУ крупными потерями.

«Сегодня в районе трех часов ночи южнее населенного пункта Опытное при попытке проникнуть на территорию нашей республики на установленных дистанционным способом накануне украинских минах подорвалась ДРГ противника численностью до шести человек», — констатировал Басурин.

По информации военного ведомства ДНР, трое диверсантов получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие украинские силовики «с трудом эвакуированы».

Новая попытка прорыва в Донбассе обернулась для ВСУ крупными потерями

Военные ДНР не открыли огонь по противнику, дав возможность ВСУ беспрепятственно покинуть «серую зону».

Ранее стало известно о планах ВСУ дистанционно минировать «серую зону» около населенных пунктов Опытное и Пески в районе донецкого аэропорта. Для этого к линии соприкосновения украинская армия доставила универсальный минный заградитель.

С 21 июля в Донбассе действует новый всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. Такое решение было принято сторонами гражданской войны на Украине во время переговоров в Минске. Договоренность также учитывает запрет диверсионной деятельности в регионе. Однако Киев продолжает нарушать все взятые на себя обязательства.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров