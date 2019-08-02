США ввели новые санкции против РФ из-за «дела Скрипалей»

Москва, 2 августа. США вводят новый пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей», так как российская сторона, по утверждению Вашингтона, «не предоставила требуемых гарантий». Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«После первого пакета санкций в ответ на использование Россией «Новичка» при покушении на частное лицо в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций», — сказал чиновник.

Ранее Politico сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России, который связан с делом об «отравлении» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Издание подчеркивает, что Госдепартамент и министерство финансов США подготовили пакет санкций в конце марта, однако Трамп откладывал подписание документа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что Россия самодостаточная держава и США с помощью санкций не получится загнать ее в угол.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Власти Великобритании бездоказательно обвинили РФ в причастности к инциденту, однако Москва неоднократно заявляла, что не причастна к «отравлению». Кроме того, российская сторона не раз предлагала Лондону провести совместное расследование. По мнению племянницы экс-полковника ГРУ Виктории Скрипаль, отравление Сергея и Юлии могло быть инсценировкой и они согласились на участие в этом на добровольной основе.