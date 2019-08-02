Тюрьма и огромные штрафы предусмотрены для участников незаконных акций в «демократических» странах

Москва, 2 августа. Фонд защиты национальных ценностей назвал демократические страны, где власти жестко регулируют проведение митингов и собраний. Рейтинг опубликован на официальном сайте фонда.

Очередная незаконная акция должна пройти в российской столице в субботу. Оппозиционеры собираются вывести своих единомышленников на улицы Москвы и, судя по всему, подвергнуть их опасности, поскольку акция вновь не согласована с властями.

Фонд защиты национальных ценностей выбрал десять демократических стран, жестко регулирующих проведение митингов и собраний.

Лидером списка стали Соединенные Штаты, где регулирование осуществляется на уровне законодательства штатов. Согласно американским законам, за участие в митингах с оружием может грозить до десяти лет тюрьмы. Кроме того, предусмотрен штраф за нарушение условий проведения массовых акций (до трех тысяч долларов).

Вторую строчка занимает Британия, где за участие в незаконной акции, помимо выплаты штрафа, можно поплатиться свободой на пять лет.

«В случае если несанкционированный митинг сопровождают групповые акции насилия либо угрозы его применения, виновные могут быть лишены свободы на срок до 10 лет», — говорится в материале.

В тройку «лидеров» также попала скандинавская страна — Швеция. В королевстве участие в несанкционированной акции карается штрафом или лишением свободы сроком до двух лет. Если полиция зафиксировала насильственные действия со стороны митингующих, то сроки для провокатор становятся больше — до 10 лет тюремного заключения.

Эксперты занесли в список стран, жестко регулирующих проведение митингов и собраний, Канаду, Францию, Италию, Германию, Японию, Австрию и Испанию.

Напомним, оппозиционеры устроили незаконную акцию в Москве после того, как так называемые «независимые кандидаты», попавшиеся на фальсификации подписей, не были допущены к выборам в Мосгордуму. Решение Мосгоризбиркома было абсолютно законным — в подписных листах незарегистрированных кандидатов был большой процент недействительных подписей.

Правоохранительные органы Москвы предупреждали, что акция оппозиции не согласована с властями, поэтому незаконна. Полиция пообещала пресекать провокации и защищать граждан от действий неадекватных участников несогласованного митинга. Полицейские на очередной незаконной акции продолжат выполнять свои обязательства и обеспечивать безопасность граждан.