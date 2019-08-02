Полиция задержала еще пятерых участников уличных беспорядков в Москве 27 июля

Москва, 2 августа. Правоохранительные органы задержали еще пять человек после незаконного митинга в Москве 27 июля, который закончился массовыми беспорядками.

«В понедельник будет избираться мера пресечения в отношении еще пятерых фигурантов дела о беспорядках», — рассказал источник ТАСС.

Согласно предварительным данным, в организации волнений и участии в них подозреваются более 10 человек. Они швырялись в стражей правопорядка камнями, бутылками с водой, а также распыляли слезоточивый газ. Если вина подозреваемых будет доказана, то их привлекут по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Участие в массовых беспорядках».

Напомним, что 27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция в поддержку кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Незаконный митинг закончился столкновениями с полицией и задержанием свыше тысячи человек. При этом в ходе проверки выяснилось, что большинство задержанных оказались приезжими, поскольку организаторам не удалось убедить москвичей выйти на улицы.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин похвалил полицию и Росгвардию за профессиональные и грамотные действия. Стражи правопорядка задерживали только провокаторов и не допустили массового побоища.

После этого Либертарианская партия России анонсировала новый незаконный митинг в Москве. ЛПР отказалась от согласованного столичной мэрией варианта провести акцию на проспекте Сахарова и решила устроить очередную провокацию на Лубянке, чтобы западные СМИ смогли растиражировать кадры задержаний на фоне офиса ФСБ. МВД по Москве напомнило, что анонсированный ЛПР митинг незаконный.