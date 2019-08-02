Аналитик объяснил, почему Европа не откажется от строительства «Северного потока — 2»

Компании, реализующие проект «Северный поток — 2», намерены успешно завершить его, пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффена Эбера.

Как подчеркнул Эбер, более тысячи компаний из 25 стран, участвующих в проекте, считают, что «Северный поток — 2» должен быть построен.

В остальном представитель оператора строительства газопровода не стал комментировать решение комитета Сената США по введению санкций против «Северного потока — 2». Эбер заявил, что знает о действиях комитета Сената США по международным отношениям. Сейчас оператор изучает законодательство.

Речь в этих санкциях идет о том, будет ли швейцарская компания Allseas исполнять решения американцев, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

«Однако решение по санкциям еще не принято, так как они еще только утверждены комитетом. В этом решении говорится о запрете оказания услуг. Но самое главное для «Газпрома» и для проекта — это суда-трубоукладчики. В данном случае швейцарская компания Allseas, которая в США не ведет бизнес, считает «Газпром» очень крупным покупателем для себя. Теперь тут встал вопрос приоритетов для европейской компании», — заявил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, транзакции идут через Европу, и расчеты происходят в евро, что не дает возможности для серьезного давления со стороны США, полагает эксперт.

«Поэтому, взвесив все эти риски, швейцарская компания Allseas может пойти на несоблюдение этих санкций. Компания, возможно, будет оспаривать санкции и затягивать различными способами процесс. Более того, ей осталось проложить 30% морской части. Сейчас идет работа в российско-финской акватории, а дальше — после трех-четырех недель — пойдет укладка на датской территории. Сейчас датчане ждут разрешения. Поэтому тут возникает большой вопрос по американским санкциям, а именно — будут ли они работать. Самым важным моментом тут являются суда-трубоукладчики», — рассказал он.

Европейцы, несмотря на взгляды ряда других стран, заинтересованы в реализации этого проекта.

«Конечно, они, может быть, не будут задействовать все мощности «Северного потока —2», но они хотят, чтобы такая возможность была. Это связано с тем, что украинцы открыто говорят о нежелании подписывать соглашение по транзиту с 2020 года. И что, теперь с 1 января ЕС останется без газа? А что, если «Северного потока — 2» вообще не будет? Одно дело продержаться три месяца 2020 года, а другое дело, когда в ЕС такая история будет повторяться каждую зиму», — сказал эксперт.

Очевидно, что в таком случае европейцы хотят, чтобы этот газопровод был достроен, считает аналитик.

«Если США все-таки введут санкции, то это будет серьезный удар по американо-европейским отношениям. В Европе все понимают, ради чего все это делается. Американцы хотят поставлять свой СПГ европейцам. Эти санкции нацелены на то, чтобы выбить конкурента с европейского рынка. И за все это заплатят европейцы, ведь цены вырастут. А европейцы не хотят платить по повышенным ценам и тратить деньги на закупку газа», — добавил собеседник ФАН.

Накануне США сделали шаги по введению санкций против участников проекта.

Газопровод «Северный поток — 2» строится с целью поставок газа из России в Европу по дну Балтийского моря. Завершение его строительства планируется на начало 2020 года. В проекте участвует большинство европейских государств. На текущий момент проект завершен уже на 71%.