Кэти Перри выплатит почти 3 млн долларов за плагиат песни

Вашингтон, 2 августа. Федеральный суд присяжных в США обязал американскую певицу Кэти Перри выплатить рэперу Маркусу Грею (Flame) компенсацию в размере 2,78 млн долларов за плагиат песни.

Следствие выяснило, что при создании песни Dark Horse Перри скопировала песню Joyful Noise Грея и его соавторов. При этом песня Dark Horse стала настоящим хитом: она четыре недели держалась на первой строчке чарта Billboard. Кроме того, Перри получила музыкальную награду «Грэмми» за эту композицию. Грей заявил, что ритмический и мелодический рисунки песни Перри совпадают с их композицией Joyful Noise, записанной в 2008 году, пишет «Культуромания».

Присяжные постановили, что певица должна выплатить исполнителю 550 тысяч долларов. Оставшуюся сумму компенсации заплатит лейбл Capitol Records и продюсеры певицы. При этом адвокаты Грея утверждали, что Перри заработала на песне Dark Horse 31 млн долларов. Потерпевшая сторона требовала компенсацию в размере 20 млн долларов, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что в ноябре прошлого года журнал Forbes подготовил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире. Его лидером стала Кэти Перри, которая заработала 83 миллиона долларов, благодаря концертному туру Witness: The Tour.