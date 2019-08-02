В МИД РФ отреагировали на угрозы США о блокаде Венесуэлы

Москва, 2 августа. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отреагировал на угрозы США о блокаде Венесуэлы.

Рябков подчеркнул, что заявление США не повлияет на позицию России по венесуэльскому вопросу.

«Эти заявления отражают настрой США оказывать давление на правительство, которое проводит независимый курс, в силу тех или иных причин неугодный Вашингтону», — пояснил дипломат.

Он добавил, что Москва нацелена продолжить «добиваться уважения всеми членами международного сообщества суверенитета государств», в частности Венесуэлы.

«Добиваться, чтобы внутренние проблемы в этих государствах решались правительствами и народами этих стран», — приводит слова заместителя министра иностранных дел России ТАСС.

Напомним, в начале года глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя якобы временным президентом страны. Некоторые западные государства под руководством США заявили о его признании. Россия, Китай, Турция и многие другие страны поддержали легитимного президента страны Николаса Мадуро как единственного законного лидера. Мадуро в свою очередь назвал Гуайдо «марионеткой США».

Ранее Россия отказалась участвовать в международной конференции «в поддержку демократии» в Венесуэле 6 августа в Лиме. Российские дипломаты отметили, что обсуждение не принесет успеха,если в нем не будут участвовать все стороны внутреннего конфликта республики.