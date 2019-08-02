Топ-15 главных событий в США в июле 2019 года

Дата: 21 июня. Джеффри Эпштейна
— друга Билла Клинтона
, Дональда Трампа и Эхуда Барака
— арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Десять лет назад он уже был зарегистрирован как сексуальный преступник (признал себя виновным в склонении несовершеннолетних лиц к проституции в рамках сделки с правосудием).
24 июля Эпштейн был обнаружен в своей камере без сознания. На теле арестованного имелись повреждения, указывавшие на попытку суицида. В связи с делом Эпштейна ушел в отставку министр труда США Алекс Акоста
. В 2008 г. он занимал пост федерального прокурора Майами и участвовал в обсуждении сделки со следствием, которая позволила Эпштейну избежать уголовного преследования.
Ранее ФАН составляло ТОП-15 главных событий в январе
, феврале
, марте
, апреле
, мае
и июне
. Александр Малькевич
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