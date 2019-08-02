Топ-15 главных событий в США в июле 2019 года

Июль стал одним из наиболее богатых на громкие события месяцев в политическом календаре США. Демократы подали в суд на министерство юстиции, требуя предоставить им налоговые декларации Дональда Трампа.



После долгих дебатов Палата представителей Конгресса одобрила проект оборонного бюджета, заметно урезав расходы на военные нужды. Была реформирована система госзакупок: отныне органы власти могут приобретать лишь товары, 75% компонентов которых произведены в США. «Иранский кризис» вновь обострился после заявления Дональда Трампа об уничтожении принадлежавшего Тегерану беспилотника над Ормузским проливом. Facebook уплатил рекордно большой штраф в размере около 5 млрд долларов за утечку данных пользователей, а Минюст сообщил о планах проверить работу интернет-гигантов на соответствие нормам антимонопольного законодательства.



Фонд защиты национальных ценностей специально для Федерального агентства новостей топ-15 главных событий жизни США в июле 2019 года.

