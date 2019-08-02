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2 августа 2019
Топ-15 главных событий в США в июле 2019 года
Июль стал одним из наиболее богатых на громкие события месяцев в политическом календаре США. Демократы подали в суд на министерство юстиции, требуя предоставить им налоговые декларации Дональда Трампа.

После долгих дебатов Палата представителей Конгресса одобрила проект оборонного бюджета, заметно урезав расходы на военные нужды. Была реформирована система госзакупок: отныне органы власти могут приобретать лишь товары, 75% компонентов которых произведены в США. «Иранский кризис» вновь обострился после заявления Дональда Трампа об уничтожении принадлежавшего Тегерану беспилотника над Ормузским проливом. Facebook уплатил рекордно большой штраф в размере около 5 млрд долларов за утечку данных пользователей, а Минюст сообщил о планах проверить работу интернет-гигантов на соответствие нормам антимонопольного законодательства.

Фонд защиты национальных ценностей специально для Федерального агентства новостей топ-15 главных событий жизни США в июле 2019 года.
№1. Демократы подали в суд на министерство финансов США из-за отказа предоставить налоговые декларации Трампа
Дата: 2 июля. Конгрессмены-демократы из комитета по доходам и расходам Палаты представителей подали иск против министерства финансов США в суд федерального округа Колумбия. Поводом стал отказ ведомства предоставить налоговые декларации президента.

Отсутствие доступа к налоговым декларациям Трампа не стало единственной проблемой для демократов: 13 июля прокуратура штата Нью-Йорк отказалась предъявлять обвинения руководству Trump Organization и прекратила расследование возможных нарушений данной структурой правил финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа.
№2. Дональд Трамп подписал указ о реформировании системы госзакупок
Дата: 15 июля. В соответствии с указом президента, повышается доля произведенных в США компонентов в товарах, приобретаемых в рамках госзакупок. Ранее ограничение было установлено на уровне не менее 50%. Указ Трампа увеличил значение данного показателя до 75%.
№3. Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2020 год
Дата: 12 июля. Размер военного бюджета был снижен на 17 млрд долларов: законодатели одобрили выделение 733 млрд долларов вместо запрошенных 750 млрд. Был принят ряд поправок. Законопроект дополнили пунктом о санкциях против суверенного долга России. Также было запрещено выделение денежных средств на военные операции против Ирана без разрешения Конгресса. Законодатели заблокировали продажу вооружения Саудовской Аравии и ввели запрет на размещение ядерных боезарядов малой мощности на ракетах, установленных на подводных лодках.

Дональд Трамп первоначально заявлял о намерении наложить вето на законопроект из-за сокращения размера оборонных расходов. Однако 23 июля президент заявил, что его администрация и лидеры Конгресса достигли договоренности по бюджету на два ближайших года и потолку госдолга.
№4. Президент Трамп сообщил об уничтожении иранского беспилотника силами ВМС США
Дата: 18 июля. Президент Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что корабль ВМС США Boxer сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе. Причиной применения силы, по словам американского лидера, стало возникновение угрозы для корабля со стороны дрона.
№5. Палата представителей Конгресса заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента
Дата: 17 июля. Инициатором рассмотрения резолюции выступил конгрессмен Элон Грин, обвинивший президента Трампа в расизме и женоненавистничестве. Против инициативы проголосовали 332 конгрессмена, 95 выступили в ее поддержку, 1 воздержался.
№6. Министерство юстиции США заявило о начале антимонопольных проверок в отношении ведущих интернет-компаний
Дата: 23 июля. Согласно информации источников Wall Street Journal, проверки могут быть проведены в отношении таких компаний, как Google, Apple и Amazon. Также в числе возможных объектов проверки упоминают Facebook.

Официально заявленные цели проверки предусматривают установление обстоятельств того, каким образом компании заняли лидирующее положение на рынке. Также расследование должно установить, прибегали ли интернет-гиганты к методам, которые способствуют «снижению конкуренции, замедлению инноваций или иным образом наносят ущерб потребителям».
№7. Facebook выплатил штраф в размере 5 млрд долларов из-за утечки персональных данных пользователей
Дата: 12 июля. Федеральная торговая комиссия одобрила штраф для корпорации Facebook в размере около 5 млрд долларов. Поводом для претензий к компании Марка Цукерберга стала утечка данных пользователей, попавших в распоряжение консалтинговой компании Cambridge Analytica.
№8. Трамп одобрил выделение 4,6 млрд долларов для нужд беженцев на границе с Мексикой
Дата: 2 июля. Президент США подписал законопроект о выделении 4,6 млрд долларов для оказания помощи беженцам, скопившимся на границе Мексики и США.

Эта уступка во многом облегчила для Трампа задачу по получению средств на строительство стены на южной границе. 27 июля Верховный суд США разрешил президенту использовать 2,5 млрд долларов из оборонного бюджета для возведения заграждений на границе с Мексикой.
№9. Анонсированы планы изменения теста на получение гражданства США
Дата: 19 июля. Служба гражданства и иммиграции США
сообщила о планах усовершенствования теста на получение гражданства в конце 2020 — начале 2021 гг. В тесте, как планируется, должна появиться устная часть.

Упор будет сделан на повышении требований к владению английским языком, знанию национальной истории и государственного устройства США. Пилотная версия теста будет опробована осенью 2019 г.
№10. При Госдепартаменте США создана комиссия по правам человека
Дата: 8 июля. При Госдепартаменте Соединенных Штатов началось формирование комиссии по неотъемлемым правам человека. В ее состав войдут эксперты в области правозащиты, гражданские активисты, республиканцы, демократы и представители независимых партий.

Анонсированной целью создания комиссии является «профессиональный пересмотр прав человека во внешней политике США». Главой комиссии должна стать профессор Гарвардского университета Мэри Энн Глэндон.
№11. Представителям «Большой семерки» презентована «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля»
Дата: 4 июля. Глава агентства по международному развитию США Марк Грин презентовал представителям «Большой семерки» на встрече в Париже документ под названием «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Он представляет собой рамочную программу, призванную «создать условия для экономической и демократической устойчивости» окружающих Россию стран.

В качестве основных направлений работы в концепции указаны поддержка НКО, СМИ и «настроенных на реформы» политических лидеров, участие в контроле над ходом выборов, снижение товарооборота с Россией в пользу экономических контактов с США и ЕС. Также целью программы является сокращение зависимости соседей РФ от поставок энергоносителей из России.
№12. Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму более 2 млрд долларов
Дата: 8 июля. В рамках сделки Тайваню будут предоставлены 108 танков, 14 ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, свыше 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике. Помимо того, получено одобрение на приобретение властями острова свыше 250 комплектов ПЗРК Stinger.
№13. ФБР и иммиграционные службы США обвинены в незаконном получении доступа к личным данным граждан
Дата: 9 июля. Исследователи из Джорджтаунского университета обнаружили, что ФБР и Бюро иммиграции и таможенного контроля США незаконно получали доступ к сформированным на уровне штатов базам данных, содержащих личную информацию граждан. Большинство пострадавших не давали согласия на обработку персональных данных и никогда не обвинялись в совершении преступлений.
№14. Федеральный суд приостановил действие закона «о сердцебиении плода» в штате Огайо
Дата: 3 июля. Федеральный суд временно заблокировал действие закона «о сердцебиении плода», запрещающего аборты после шести недель беременности в штате Огайо. Ранее действие аналогичного закона было временно приостановлено в штате Миссисипи.

Согласно позиции окружного судьи Майкла Барретта, закон налагает неконституционное «неоправданное бремя» на право женщины совершить аборт.
№15. Мультимиллионер Джеффри Эпштейн арестован по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации
Дата: 21 июня. Джеффри Эпштейна — друга Билла Клинтона, Дональда Трампа и Эхуда Барака — арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Десять лет назад он уже был зарегистрирован как сексуальный преступник (признал себя виновным в склонении несовершеннолетних лиц к проституции в рамках сделки с правосудием).

24 июля Эпштейн был обнаружен в своей камере без сознания. На теле арестованного имелись повреждения, указывавшие на попытку суицида. В связи с делом Эпштейна ушел в отставку министр труда США Алекс Акоста. В 2008 г. он занимал пост федерального прокурора Майами и участвовал в обсуждении сделки со следствием, которая позволила Эпштейну избежать уголовного преследования.

Ранее ФАН составляло ТОП-15 главных событий в январе, феврале, марте, апреле, мае и июне.

Александр Малькевич

Использованы иллюстрации с сайтов: Global Look Press, pixabay.com, flickr.com и открытых источников.
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