Трамп ведет дела с Россией как с конкурентом по бизнесу. Колонка Евгения Беня

Как проинформировал Politico со ссылкой на американских чиновников, в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием указом президента США Дональда Трампа утвержден второй пакет санкций против России. Эти санкции увязываются с «делом Скрипалей».

На днях члены комитета по иностранным делам палаты представителей, демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол обратились с открытым письмом к главе США с требованием немедленного введения новых «химических» мер.

Конгрессмены руководствовались в своем обращении к Трампу первым прошлогодним пакетом ограничений в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, прописывающим, что президент должен ввести второй этап ограничений при отсутствии гарантий действенности первого пакета на Москву.

Какие конкретно меры обусловят очередные санкции, пока не очевидно.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

Состоявшийся позавчера разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным по телефону, в ходе которого американский лидер предложил содействие в тушении лесных пожаров в Сибири и обсуждал перспективы торгового сотрудничества, вкупе со свежими заявлениями 45-го президента Штатов об отсутствии помех для сближения с Москвой, кажется, вселял надежду на гипотетическое смягчение между двумя странами. И встреча двух лидеров в конце июня на G20 в японской Осаке, по крайней мере, показала желание поиска обоюдных решений по острым международным проблемам.

И тут как гром среди, наконец, хоть и не безоблачного, но и не черного от туч неба, когда тем же самым Трампом подписывается очередной пакет антироссийских санкций. Неужели президент США своей правой рукой делает одно, а левой прямо противоположное?

В общем-то, руки у Трампа для поиска урегулирования с Кремлем относительно развязаны отказом суда по иску Демпартии о якобы «вмешательстве» России в выборы. Ранее зашло в тупик и расследование по этому поводу спецпрокурора Роберта Мюллера, который ушел в отставку.

Теперь же Трампу было проще подписать указ о втором пакете «химических» антироссийских ограничений, чем идти на конфликт с требующими этого конгрессменами, потому что конкретные обязательства президента США по новой санкционной волне, по сути, прописаны в аналогичном первом пакете санкций.

Означает ли это, что Трамп вдруг отказался от смягчения с Москвой? Думается, такой вывод все-таки не отражает реальных раскладов. Напротив, для него в преддверии неотвратимо подступающих президентских выборов нужно будет показать конкретные результаты давления как на Москву, так и на Пекин. Самый реалистичный вариант продемонстрировать позитив от международной конфронтации — переговорный процесс с Путиным и Си Цзиньпином, выдаваемый электорату за достижение результатов от инициированных санкций в отношении России и торговой войны с Китаем.

Но гарантий того, что США во главе с Трампом сейчас ослабят давление на РФ и КНР, нет (отсюда и введение новых экономических мер к Китаю с 1 сентября).

Во-первых, надо учитывать, что антироссийская инерция истеблишмента в США никуда не денется. И во-вторых, а это, пожалуй, главное: многое объясняется тем, что Трамп в ведении международных отношений продолжает пользоваться привычной логикой в первую очередь не политика, а владельца масштабного холдинга и бизнесмена.

Последний довод легко проиллюстрировать, вспомнив, например, особенности выяснений отношений между крупными игроками на московском рекламном рынке 1990-х. С одной стороны, тогда шло беспощадное — любыми средствами (включая криминальные) — давление на конкурента. С другой, тот, кто отличался особо агрессивным нравом, на этом фоне вовсе не гнушался, пожимая руки, садиться за стол переговоров с конкурентом для попыток выработки взаимно устраивающей ценовой политики. И такая модель отношений определенно в то время перекочевала к нам из американского бизнеса, ярчайшим представителем которого является Дональд Трамп.

Нет, Москва не откажется в таких обстоятельствах от переговоров с Трампом. Только само понимание сути нынешней прагматично-многозначной стратегии Вашингтона, скорее всего, дает шансы на определенном этапе использовать этот фактор в интересах решения российских геополитических задач.