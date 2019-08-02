Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с РФ

Минск, 2 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с российскими властями плана интеграции двух государств, об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Румас.

В пятницу Лукашенко провел совещание с Советом министров, в ходе которого были обсуждены экономические вопросы, в том числе отношения с Москвой. Президент Белоруссии проинформировал правительство об итогах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий», — приводит слова Румаса Sputnik Белоруссия.

По словам премьер-министра, все установленные первоначальные сроки интеграции должны быть выдержаны. Румас добавил, что представители белорусского и российского правительств уже сейчас отрабатывают еще не согласованные вопросы интеграции двух стран.

Премьер Белоруссии напомнил, что в настоящий момент осталось несколько несогласованных пунктов программы, после утверждения плана начнется разработка «дорожных карт» по секторам.

«Дорожные карты» должны быть представлены главам Белоруссии и России в ноябре текущего года. Они будут включать такие отрасли как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, таможня, налоги, финансы. Министр экономичного развития РФ Максим Орешкин после переговоров с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым ранее сообщил, что Россия и Белоруссия согласовали 90% программы интеграции стран.