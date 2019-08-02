Россия намерена добиваться сохранения СНВ-III

Москва, 2 августа. Российские власти намерены добиваться продления договора о сокращении стратегического наступательного вооружения СНВ-III. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В то же время он обратил внимание, что во многом решение этого вопроса будет зависеть от США и их готовности выполнять ранее взятые на себя обязательства.

«Чтобы договор был продлен, нужно решить проблему с переоборудованием части американских стратегических носителей таким способом, который мы не можем проверить и удостовериться, что переоборудование проведено», — цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, что рассчитанный на 10 лет договор СНВ-III был подписан между бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым и бывшим президентом США Бараком Обамой в апреле 2010 года и вступил в силу в 2011 году.

Вопрос о сохранности СНВ-III встал после того, как США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей давности (ДРСМД). В пятницу госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.