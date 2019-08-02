Прозападные СМИ дестабилизируют общество, публикуя фейки об агрессии московской полиции

Москва, 2 августа. Незаконные митинги, которые проходят в Москве, и выборы в Мосгордуму стали постоянной темой для обсуждений не только в России, но и за границей. Западные СМИ и подконтрольные им русскоязычные ресурсы, такие как «Радио Свобода» и «Голос Америки», активно освещают происходящие в российской столице события, предлагая своей аудитории только ту точку зрения, которая выгодна так называемой оппозиции.

После очередного несанкционированного митинга, который прошел в Москве 27 июля, прозападные СМИ начали распространять информацию о якобы жестких действиях московских полицейских, разогнавших участников «мирной акции». При этом некоторые вышедшие в тот день на улицы столицы сами провоцировали правоохранителей, обеспечивающих безопасность москвичей и туристов, применяя против них перцовые баллончики и забрасывая бутылками.

Кроме того, либеральные СМИ пытаются выставить жертвами организаторов несанкционированной акции, которые ввели людей в заблуждение, заявляя, что им якобы незаконно отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, хотя на самом деле основанием для отказа послужили вполне правомерные аргументы в виде подделки подписей и использования так называемых «мертвых душ».

Например, широкое распространение получило интервью Константина Янкаускаса, опубликованное на сайте «Радио Свобода». В нем он открыто призывает граждан прийти на незаконный митинг.

Отметим, что «Радио Свобода», штаб-квартира которого располагается в Чехии, представляет собой разветвленную сеть ресурсов, финансируемую американским Конгрессом и находящуюся на попечительстве у Агентства США по глобальным медиа. СМИ использует для своих целей сеть дочерних медиа, причем эти ресурсы распространяют информацию только в нужный период времени и работают только на нужную аудиторию. В качестве примеров таких ресурсов можно привести издание «Крым. Реалии», созданное для освещения событий на крымском полуострове, «Кавказ. Реалии», а также «Сибирь. Реалии». Не стоит забывать и программу вещания «Эхо Кавказа», запущенную в эфир для Абхазии и Южной Осетии фактически сразу после завершения конфликта 2008 года. Из этого следует вывод, что сеть дочерних медиа «Радио Свобода», которое получает финансирование от Конгресса США, по указанию Запада может расширяться и заниматься пропагандой, выгодной Вашингтону.

Отметим, что, освещая незаконный митинг, прошедший 27 июля в Москве, «Радио Свобода» публиковало красочные фотографии травмированных во время несанкционированной акции людей. При этом СМИ не раскрыло, как именно эти люди получили травмы.

Однобокость информации, которую публикуют так называемые либеральные СМИ, освещая незаконный митинг, говорит о выполнении задач, поставленных Западом. По указке своих покровителей такие СМИ пытаются очернить полицейских, обеспечивающих безопасность граждан, и представить все действия правоохранителей как «борьбу с народом». Таким образом, с помощью подконтрольных медиаресурсов Запад пытается дестабилизировать российское общество.

Для достижения этой цели «Радио Свобода» или «Голос Америки», который тоже финансируется Вашингтоном, представляют россиянам лишь точку зрения так называемой оппозиции, не публикуя факты, указывающие на лживость провокаторов, призывающих граждан выходить на незаконные митинги. При этом для усиления картины «неправомерных действий властей», журналисты «Радио Свободы» используют резонансные и обсуждаемые темы, пишет Nation News.

Очевидно, что подобную деятельность, которая направлена на отработку задач американских спонсоров, можно назвать вмешательством во внутренние дела России. Однако политтехнологи Госдепа США прекрасно осознают, что российские законы не властны как над ними, так и над подконтрольными им СМИ, предусмотрительно зарегистрированными за пределами РФ. Поэтому все эти лица продолжают расшатывать обстановку в РФ и угрожать безопасности граждан, публикуя призывы выходить на несанкционированные акции и бороться с властью и правоохранителями, пытающимися защитить россиян от действий агрессивных провокаторов.