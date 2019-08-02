Нур-Султан, 2 августа. Прекращение огня в сирийском городе Идлибе будет зависть от позиции умеренных оппонентов Дамаска, заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, Москва остается приверженной договоренностям сочинского меморандума от 17 октября 2018 года, но считает, что в Сирии борьба с радикальными террористическими группировками должна продолжаться. Кроме того, специальный представитель поприветствовал заявление Дамаска о прекращении боевых действий в Идлибе, которое было сделано накануне. По словам политика, эти действия сирийского правительства можно рассматривать как проявление готовности к установлению в данном регионе стабильности. Как пишет ТАСС, он подчеркнул, что теперь ситуация будет зависеть от оппозиции. Лаврентьев назвал условие сохранения перемирия в Идлибе.

«Будем надеяться, что умеренной оппозиции удастся взять под контроль эту территорию с тем, чтобы прекратить провокационные вылазки на территорию, подконтрольную сирийскому правительству», — добавил он.

Ранее оппозиция Сирии на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости довести борьбу с терроризмом в Идлибе до конца. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос сирийского урегулирования продвигается медленнее, чем хотелось бы, в связи с проблемами, которые трудно было предвидеть. На данный момент основным очагом терроризма в Сирии является Идлиб, где действуют боевики запрещенного в России бандформирования «Джебхат ан-Нусра»1.

Напомним, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется, что ему удастся в ходе переговоров в Дамаске продвинуть вперед процесс политического урегулирования в Сирии. Об этом он рассказал перед встречей с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

ООН заявила, что конституционный комитет поможет урегулированию в Сирии. По словам посредника ООН, он надеется на конструктивное обсуждение вопроса о создании конституционного комитета, который должен открыть дверь политическому процессу. По данным газеты Al-Watan, в ходе переговоров стороны должны «найти путь к прекращению насилия в Идлибе».

1 Организация запрещена на территории РФ.