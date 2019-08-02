Грызлов назвал атаку ВСУ с беспилотника наступательным действием в Донбассе

Москва, 2 августа. Полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что атака Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников является грубым нарушением соглашения о перемирии в Донбассе.

Напомним, в Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня. Однако 1 августа в Донецкой Народной Республике заявили, что ВСУ применили ударный беспилотник на юге республики. По последним данным, пострадали три ополченца. Грызлов выразил обеспокоенность в связи с атакой украинских силовиков, использовавших БПЛА.

«По сути, происшедшее стало грубым нарушением действующего соглашения о режиме прекращения огня, поскольку боевое применение БПЛА является спланированным сугубо наступательным действием», — подчеркнул Грызлов.

Он обратил внимание на тот факт, что Россия выступает посредником в урегулировании конфликта. Грызлов сказал, что российская сторона настаивает на расследовании инцидента и призывает командование ВСУ принять действенные меры, чтобы впредь обострения ситуации на линии соприкосновения не было.

«Призываю киевские власти добиваться от подконтрольных им подразделений строгого соблюдения перемирия», — заметил Грызлов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие народной милиции ДНР сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который вел разведку возле района разведения сил в населенном пункте Петровское.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области отказались признавать новую власть в Киеве, установившуюся после госпереворота, и объявили о своей независимости. Затем Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности. Однако Киев регулярно нарушает соглашение.