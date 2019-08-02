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Лаврентьев рассказал о подготовке саммита Россия — Иран — Турция по Сирии

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Лаврентьев рассказал о подготовке саммита Россия — Иран — Турция по Сирии

Нур-Султан, 2 августа. Саммит Россия — Иран — Турция по ситуации в Сирии намечен на сентябрь 2019 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По словам Лаврентьева, встреча в астанинском формате на высоком уровне запланирована на октябрь, но до этого намечен трехсторонний саммит стран — гарантов астанинского процесса по Сирии.

«Очередная встреча в астанинском формате на высоком уровне намечена на октябрь. До этого мы намерены провести трехсторонний саммит стран-гарантов в Анкаре ориентировочно в середине сентября», — сообщил российский дипломат.

Напомним, международная встреча высокого уровня по Сирии проходила 1-2 августа в Нур-Султане. Эта встреча стала 13-й по счету. На саммите присутствовали делегации России, Ирана, Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

Ранее в пятницу сообщалось, что Россия, Турция и Иран договорились принять практические меры для безопасности мирного населения  в Идлибе, в котором было объявлено перемирие.

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Источник: ТАСС
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