НАТО отказалась обсуждать предложенный Россией мораторий по ракетам после развала ДРСМД

Брюссель, 2 августа. Глава НАТО Йенс Столтенберг отказался даже обсуждать предлагаемый Россией мораторий на размещение ракет средней и малой дальности после окончательного развала ДРСМД.

«Мы не будем это обсуждать. Россия уже несколько лет как разместила свои ракеты в Европе. Поэтому доверие этому предложению — нулевое, если вы предлагаете мораторий на размещение ракет, которые вы уже разместили», — сказал он.

При этом он назвал возможным достижение соглашения с Россией по контролю над вооружением. По словам Столтенберга, это позволит предотвратить новую гонку вооружения.

Кроме того, глава НАТО затронул тему Турции, заявив, что купленные Анкарой российские С-400 не будут включены в единую натовскую систему ПВО и ПРО.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя выступление Столтенберга, отметил, что попытка распространить вслед за США дезинформацию по ДРСМД полностью дискредитирует НАТО как организацию.

Примечательно, что ранее отказавшаяся от моратория по размещению ракет НАТО заявила о поддержке укрепление контроля над вооружением. При этом Североатлантический альянс поддержал выход США из ДРСМД, который и спровоцировал кризис в глобальной системе безопасности.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.