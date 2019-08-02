НАТО отказалась включать С-400 в Турции в систему ПРО альянса

Брюссель, 2 августа. НАТО укрепит систему противоракетной обороны после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не включит в нее российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в Турции, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Ответ однозначный — нет. Нет планов интегрировать российские системы С-400 в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО», — ответил Столтенберг на вопрос ТАСС в ходе брифинга в связи с прекращением действия ДРСМД после выхода из него США.

Генсек НАТО добавил, что альянс уже вкладывает средства в разработку новых систем с целью усиления ПРО для защиты от крылатых ракет.

Турция закупила у России ЗРК С-400, что вызвало международный скандал, ведь Анкара является членом НАТО. США призывали Турцию отказаться от сделки с Россией и предлагали свои комплексы Patriot. Они также угрожали отменить договоренность о продаже Анкаре истребителей F-35, сообщает «Ридус».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка С-400 является суверенным правом страны. Турецкие власти планируют использовать С-400 с апреля 2020 года. Ранее стало известно, что завершились первые поставки С-400 в Турцию, сообщает НСН. Вторая партия российских ЗРК С-400 поступит в Турцию в ближайшие месяцы, пишет «Газета.ру».