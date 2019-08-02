Кадры уничтожения террористов в сирийском Идлибе появились на сайте Минобороны РФ

Москва, 2 августа. Российское министерство обороны представило новый раздел своего официального сайта. В видеоразделе «Миссия в Сирии» на данный момент представлены пять видеороликов, сделанных воздушными средствами видеофиксации во время авиаударов по боевым средствам и укреплениям террористов.

В первой видеозаписи, представленной на сайте Минобороны РФ и добавленной 30 июля, показано уничтожение «техничек» — пикапов с кустарным вооружением — и живой силы террористов из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и на севере провинции Хама («Тахрир аш-Шам» находится под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1», радикальной исламистской группировки, связанной с также запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1).

В других роликах показаны, среди прочего уничтожение артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ) на севере Хамы.

Публикация видеозаписей, сделанных воздушными средствами объективного контроля, стала новым шагом Минобороны РФ в обеспечении прозрачности своих операций в Сирии. Минобороны использует непосредственные и прямые доказательства — видеозаписи — для того, чтобы продемонстрировать миру беспочвенность обвинений в якобы «неизбирательных бомбардировках» и «ударах по гражданским и медицинским объектам» в адрес ВКС РФ. Представители российского военного ведомства неоднократно подчеркивали — удары по террористам в Идлибской зоне деэскалации и других регионах Сирии производятся только с использованием высокоточных вооружений, которые позволяют избежать жертв среди мирного населения.

Между тем сегодня, отметим, самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии прекратили вылеты на территории Идлиба в рамках достигнутого соглашения о прекращении огня. Несмотря на то, что боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, уже успели нарушить условия прекращения огня, Дамаск и Москва дают «умеренной оппозиции» время, чтобы облегчить дальнейшее ведение переговоров о размежевании оппозиции и радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.