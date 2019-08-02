Путин пообещал помочь в создании особой экономической зоны в Астраханской области

Москва, 2 августа. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь властям Астраханской области при создании портовой особой экономической зоны. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы Астраханской области Игорем Бабушкиным, передает пресс-служба Кремля.

Глава региона отметил, что власти Астраханской области активно занимаются созданием портовой особой экономической зоны (ОЭЗ). В настоящее время оформляется земельный участок, на территории которого будет сформирована ОЭЗ. Кроме того, ведутся переговоры с министерством транспорта, Росморпортом и потенциальными инвесторами. Бабушкин отметил, что к концу 2019 года станут известны окончательные сроки и этапы формирования портовой особой экономической зоны. По его словам, реализация данного проекта позволит увеличить портовый грузооборот до 15 миллионов тонн в год.

«Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу», — заверил Путин.

В декабре 2018 года Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о создании портовой особой экономической зоны в Астраханской области. Кроме того, Путин поручил рассмотреть модернизацию инфраструктуры морского порта «Оля», а также проработать вопрос о строительстве объектов областных государственных бюджетных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.