Назван топ-10 самых популярных дизельных автомобилей в России

Москва, 2 августа. Аналитики агентства «Автостат» назвали топ-10 самых популярных дизельных автомобилей на российском авторынке.

Согласно данным, за первые полгода 2019 года в России было продано 55,7 тысячи новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. Это на девять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером рейтинга стал автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, обладателями которого стали более 3,6 тысячи россиян. Второе место занял японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с показателем 3,5 тысячи реализованных машин. Тройку лидеров замыкает французский кроссовер российской сборки Renault Duster (2,8 тысячи автомобилей), отметила «Вечерняя Москва».

В десятку самых популярных в России машин с дизельным двигателем вошли: Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Toyota Land Cruiser, BMW 5, Skoda Kodiaq , BMW Х5 и Volkswagen Touareg.