Перемирие с Дамаском вбило клин между боевиками оппозиции и «Ан-Нусры»* в Идлибе

Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации начал действовать с полуночи 2 августа. В ходе переговоров в Нур-Султане представители Дамаска и большая часть делегатов от сирийской «умеренной оппозиции» согласовали прекращение огня и продолжение переговоров. Эти сведения, как и согласование окончательного состава конституционного комитета Сирии, были подтверждены сегодня представителям МИД Казахстана — принимающей стороны Астанинского переговорного процесса.

Дамаск, чьи войска за последние два дня сумели развить наступление на севере Хамы, выдвинул условие, при котором САА будет поддерживать прекращение огня, — это выполнение боевиками пунктов сочинских соглашений, касающихся отвода тяжелого вооружения и группировок «умеренной оппозиции», входящих в коалицию «Джебхат Ватания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения»), от линии фронта. С террористами «Джебхат ан-Нусры1» (группировка запрещена в РФ), которые возглавляют исламистскую коалицию «Тахрир аш-Шам», сирийские власти договариваться не собираются — под условия перемирия подпадают только «умеренные» фракции боевиков. Дамаск требует, чтобы боевики отошли по крайней мере на 20 километров от границ Идлибской зоны деэскалации.

В рамках прекращения огня Сирийская арабская армия в полночь прекратила наступление в Хаме, где в последние дни были достигнуты значительные успехи — несмотря на ожесточенное сопротивление, САА вернула высоту Телль-Малах, вновь деблокировав автодорогу Мхарде — Скальбия, и продолжала продвигаться, заняв в итоге Аз-Закят. Все контратаки террористов провалились («Ан-Нусра» использовала в Аз-Закяте «джихад-мобиль», управляемый смертником, — а к этому средству связанные с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1 террористы, в отличие от «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), прибегают только в крайних случаях).

HTS published drone footage showing yesterday's SVBIED attack in N. Hama countryside. Interestingly, the target was 'Abu Raidi' village, not 'Hasraya' as was claimed. Footage shows loyalist troops & tanks withdrawing South from their positions after being hit. pic.twitter.com/2iXUzwjaoT — Hugo Kaaman (@HKaaman) August 2, 2019

Сомнительно, чтобы новое перемирие продержалось долго, считает военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического портала «Кассад» Борис Рожин, — САА, возможно, придется возобновить удары по «умеренной оппозиции» в любой момент, поскольку нарушения режима прекращения огня со стороны исламистов не прекращаются.

«Скорее всего, перемирие связано с тем, что сейчас идет активная работа по формированию конституционного комитета Сирии, и Турция использует этот момент, чтобы замедлить наступление Сирийской арабской армии в Хаме и защитить группировки, которые так или иначе участвуют в переговорном процессе, — заявил военный эксперт в интервью Федеральному агентству новостей. Соответственно, это не более чем очередное перемирие, и непонятно, сколько оно продлится. Тем более что боевики в последние недели понесли очень тяжелые потери, потеряли целую линию обороны [в северной Хаме], которая существовала к югу от Хамамията, и сейчас уже появляется угроза прямого удара по Кафр-Зете и Аль-Латамине, что может вести к потере всего Аль-Латаминского выступа».

В настоящее время боевая авиация России и Сирии прекратила удары по позициям боевиков, отмечает Associated Press со ссылкой на лондонскую «Сирийскую обсерваторию по правам человека» (SOHR) и пропагандистские ресурсы «Белых касок».

«Это перемирие сейчас больше нужно боевикам, чтобы прийти в себя, — отметил Рожин, напомнив о серьезнейших потерях, понесенных террористами. — Однако авиаудары по «Ан-Нусре» будут продолжены, а в минувшие недели мы наблюдали у боевиков потери, которые им будет тяжело компенсировать. Перемирие может продлиться всего два-три дня, в период переговоров [в Нур-Султане}, и может быть использовано правительственными силами, чтобы подтянуть тылы, артиллерию и пополнения для штурмовых частей. Так что я не думаю, что события в Хаме закончились, это скорее очередное тактическое перемирие».

Напомним, ситуация в Идлибе сложилась в результате неспособности Турции выполнить свои обязательства по размежеванию группировок «умеренной оппозиции» и радикальных исламистов в регионе. В 2017 и 2018 годах радикальные исламисты в зоне деэскалации силовыми методами подмяли под себя «умеренные» группировки и развернули широкую пропагандистскую кампанию, позиционируя себя в качестве «флагманов» в борьбе с правительством законного президента САР Башара Асада и движущей силы «сирийской революции».

Отношения между группировками, связанными с «Аль-Каидой», и «умеренными» противниками Асада (многие из которых согласны на переговоры, но не ведут их, опасаясь расправы со стороны радикалов) очень непростые, и объявленное перемирие спровоцировало «зачистку» недостаточно лояльных полевых командиров головорезами «Тахрир аш-Шам».

Так, объявленное перемирие приветствовал глава военного совета «Свободной идлибской армии» Ахмад аль-Сауд.

«САА продвигается в Хаме и на востоке Идлиба, наших бойцов бросили на фронт, в то время как «Ан-Нусра» арестовывает лидеров революции, — приводит оппозиционное сирийское агентство Step News слова полевого командира. Мы не защищаем «Ан-Нусру». В случае столкновений с правительственными силами мы будем защищать себя, но не «Ан-Нусру» — она захватила КПП, человеческие и природные ресурсы, чтобы выкачивать деньги из Идлиба!»

قيادي بجيش #إدلب الحر يُطالب بوقف القتال والرباط على الجبهات لأنَّ "النصرة تستولي على المعابر والموارد الطبيعية والبشرية وتستغل كل شيء لجمع المال"https://t.co/a74YXclUd2 — Step News Agency (@Step_Agency) August 2, 2019

Уже вскоре после того, как было сделано это заявление, «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщила о захвате полевого командира «Свободной идлибской армии» боевиками «Ан-Нусры» — правда, не называя имени. Аналогичное сообщение приводит и агентство Enab Baladi, указав другое имя — боевики «Ан-Нусры» обвинили в «сотрудничестве с Дамаском» и схватили полевого командира «Свободной идлибской армии» по имени Афиф аль-Сулайман.

«Это стандартные местные разборки, — считает Борис Рожин. — Боевики, связанные с Турцией, по крайней мере на словах признают сочинскую сделку и обязательства, которые Анкара приняла на себя, в то время как «Ан-Нусра», «Джейш аль-Изза» и другие радикальные группировки вообще их не признают. Поэтому в условиях перемирия, которое должно дать возможность выполнить соглашения в рамках сочинской сделки, «Ан-Нусра» дает понять, что боевые действия будут продолжаться параллельно с перемирием».

По словам руководителя центра «Кассад», радикалы намеренно втягивают группировки «умеренной оппозиции» в столкновения с правительственными силами — это то, что полевой командир «Свободной идлибской армии» имел в виду под словами «наших бойцов бросили на фронт».

«Боевые порядки там перемешаны, и «Ан-Нусра» втягивает часть протурецких группировок в эти бои — турки говорят им «прекратите, хотя бы временно», а «Аль-Каида» разжигает ситуацию на линии фронта. В результате боевики «умеренной оппозиции» несут потери, что приводит к противостояниям в совместных штабах коалиций «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Ватания лил-Тахрир». Периодически эти вещи выходят из-под контроля: для «Ан-Нусры» вполне естественно захватывать таких полевых командиров, убивать их — это тянется который год, и здесь мы ничего нового на самом деле не видим, это обычная история для Идлиба», — объяснил военный эксперт.

К сожалению, этими противоречиями между «умеренными» и радикалами вряд ли удастся воспользоваться для того, чтобы углубить раскол в Идлибе: исламисты уже неоднократно показывали, что способны быть гораздо сильнее и решительнее, чем «оппозиция».

«Хотя полевые командиры в основном выполняют то, что им говорят турки, личный состав группировок «умеренной оппозиции» в значительной степени индоктринирован, разделяет идеи джихадистов. В случае выступления против «Ан-Нусры» часть группировки откалывается и идет под флаги более радикальных групп, чтобы продолжать воевать, — объяснил собеседник ФАН. Соответственно, полевые командиры вынуждены лавировать между пожеланиями турецкой армии и желанием своих боевиков продолжать войну. «Ан-Нусра» позиционирует себя как главного флагмана в войне с Башаром Асадом, а тех, кто хочет прекратить боевые действия, называет предателями».

Можно сказать вполне определенно — говорить о реальном прекращении боевых действий в Идлибе пока рано. Там слишком много радикалов, которые не намерены договариваться ни на каких условиях. Даже Анкара, которая сохраняет определенный авторитет в Идлибе, повлиять на них не может. Да и не слишком-то хочет.

«Там до сих пор остается порядка 30-35 тысяч боевиков радикального толка. Турция контролирует меньшую часть, но это те, кто получает материально-техническое довольствие или деньги. При этом радикальные группировки удерживают большую часть Идлиба и турки не имеют достаточного влияния, чтобы полностью контролировать их действия, — они могут что-то просить, даже иногда угрожать, но полностью поставить их под свою руку они пока не могут. Возможно, их это просто не очень интересует, потому что пока ситуация в Идлибе длится, вопрос турецкого присутствия в Африне и на севере Сирии не привлекает такого внимания и не ставится напрямую вопрос о выводе турецких войск с территории Сирии. А второй момент — это как минимум позволяет затянуть процесс до прямых переговоров о будущем Сирии. Как США не борются «слишком сильно» с ИГИЛ1, чтобы не терять этот рычаг, точно так же и турки не слишком сильно давят на «Аль-Каиду», — отметил Рожин. — А вот Россия и Иран заинтересованы в том, чтобы турки точнее выполняли свои обязательства, потому что они выполняют их сейчас в лучшем случае на 20-30%».

1 Организация запрещена на территории РФ.