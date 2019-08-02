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Россия, Турция и Иран в сентябре обсудят все темы урегулирования кризиса в Сирии

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Россия, Турция и Иран в сентябре обсудят все темы урегулирования кризиса в Сирии

Нур-Султан, 2 августа. Во время встречи «астанинской тройки» на высшем уровне в Анкаре будут затронуты все вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Сирии, сообщил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев рассказал, что будут обсуждать на встрече представителей России, Турции и Ирана в середине сентября. Он отметил, что на саммите будут рассмотрены «практически все аспекты, связанные с сирийским урегулированием».

«Трехсторонний саммит — это, конечно, очень важное мероприятие, потому что предусматривает детальное обсуждение сирийской проблематики, конечно же, потому что это саммит астанинского формата между президентами трех стран», — пояснил он.

Россия, Турция и Иран в сентябре обсудят все темы урегулирования кризиса в Сирии

Спецпредставитель президента России добавил, что Москва надеется, что подготовительная работа к этому мероприятию завершится в намеченные сроки.

«Ожидаем, конечно же, хороших результатов от переговоров», — отметил Лаврентьев.

Накануне в Нур-Султане стартовал очередной раунд переговоров высокого уровня «астанинского формата» по Сирии. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, которые в апреле получили статус наблюдателей «Астаны». 2 августа в столице Казахстана завершается 13-ая международная встреча высокого уровня «астанинского формата».

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