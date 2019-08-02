Экс-тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Санкт-Петербург, 2 августа. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча петербуржцев с «Краснодаром» в рамках 4-го тура чемпионата России в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Безусловно, это центральный матч тура. Для «Зенита» встреча с «Краснодаром» станет первой, в которой предстоит сыграть с конкурентом: все-таки на старте у команды Сергея Семака были соперники, которые, со всем уважением, несколько уступают в классе. Жду, что обе команды будут играть на победу, на встречных курсах», — рассказал специалист.

По его мнению, для «Краснодара» игра носит ключевой характер. Следующий матч «Краснодар» проведет против «Порту» в рамках Лиги чемпионов.

«Для гостей игра очень важна, потому что встреча с «Зенитом» — генеральная репетиция перед игрой с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов. И оба матча для команды Мурада Мусаева крайне важны. И «Зенит», и «Краснодар» очень хороши в атаке, поэтому ключевыми будут противостояния нападающих с защитниками», — подчеркнул тренер.

«Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене» в субботу, 3 августа. Матч начнется в 21.30 по московскому времени. Ранее «Зенит» обыграл на выезде «Оренбург» и единолично возглавил таблицу чемпионата России. «Спартак» проиграл «Тамбову» в Саранске, а ЦСКА обыграл «Локомотив» с помощью системы видеоповторов.