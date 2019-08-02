Опубликовано видео бегства из России сторонников Навального

Москва, 2 августа. Ближайшие соратники скандального блогера Алексея Навального — его пресс-секретарь Кира Ярмыш и менеджер проектов Руслан Шаведдинов — покинули Россию накануне несанкционированной акции.

Как сообщает НТВ, ближайшие выходные они проведут в Финляндии, пока тех, кого они призывали на митинг, будут задерживать в Москве. Еще один соратник Навального, оператор Алексей Яковлев, который занимается видеотрансляцией митингов на YouTube, был замечен у посольства Литвы.

Отметим, что выбор на Финляндию и Литву пал не случайно. По информации СМИ, именно в этих странах западные политтехнологи обучают российских оппозиционеров устраивать беспорядки. А в Литве, согласно предварительным данным, инициаторы акции намерены разместить свой информационный центр.

Напомним, что ранее Либертарианская партия России объявила о планах провести 3 августа несанкционированный митинг. Мэрия Москвы не согласовала проведение акции на Лубянке, поскольку этот район является важным транспортным узлом и его перекрытие создаст неудобства для тысяч москвичей. Вместо этого горадминистрация предложила ЛПР собраться на проспекте Сахарова, который находится в самом центре города, но партия ответила отказом, сразу же анонсировав незаконную акцию на Лубянке.

Отметим, что организаторы беспорядков уже проводили подобную акцию в прошлую субботу в Москве. Тогда все кончилось столкновениями с полицией и задержанием свыше тысячи человек. При этом в ходе проверки выяснилось, что большинство задержанных оказались приезжими, поскольку организаторам не удалось убедить москвичей выйти на улицы.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин похвалил полицию и Росгвардию за профессиональные и грамотные действия. Стражи правопорядка задерживали только провокаторов и не допустили массового побоища.

ЦИК России между тем предупредил оппозиционеров, чтобы они не ломали судьбы людей, призывая их на незаконные акции. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, организаторы беспорядков подставляют под удар обычных людей вместо того, чтобы цивилизованно провести согласованный митинг на проспекте Сахарова.

Формальным поводом для митингов стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать ряд кандидатов в Мосгордуму, которые ранее были уличены в фальсификации подписей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент «брака» голосов составил более 14% при допустимом законом 10%. А у лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова еще больше — 18,4%. Недовольные этим решением оппозиционеры заявили о намерении устроить акцию протеста. При этом они отказались от предлагаемых мэрией мест проведения собраний и устроили вместо этого беспорядки.