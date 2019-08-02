Военная авиация потушила свыше 90 тысяч гектаров лесных пожаров в Сибири

Москва, 2 августа. Лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади свыше 90 тысяч гектаров ликвидированы силами военной авиации за сутки. Соответствующие данные содержатся в официальном сообщение министерства обороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ совершили 26 вылетов и сбросили на охваченные огнем территории около тысячи тонн воды. Вертолеты армейской авиации Восточного и Центрального военных округов в районы лесных пожаров сбросили 550 тонн воды.

«Авиационной группировкой Минобороны, созданной в Красноярском крае, за сутки ликвидировано более 60 крупных лесных пожаров», — проинформировали в Минобороны РФ.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным предложил свою помощь в борьбе с лесными пожарами на территории России.

Лидер РФ поблагодарил американского коллегу за внимательное отношение и отметил, что в случае необходимости обязательно ее примет.

Как отмечает «Ридус», следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края. Зaместитель нaчaльникa центрa «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин объяснил ранее, что причиной распространения лесных пожaров в Сибири стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом пишет НСН.